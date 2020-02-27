اليوم السابع
Ads
الخميس، 27 فبراير 2020 06:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

العربية: جنود أتراك يطلقون صواريخ على طائرات روسية في إدلب

الخميس، 27 فبراير 2020 05:20 م
العربية: جنود أتراك يطلقون صواريخ على طائرات روسية في إدلب الجيش التركي
إبراهيم سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نقل التليفزيون الروسي، اليوم، حسب ما نقلته قناة العربية الإخبارية،  أن الجيش التركي يقدم دعما مدفعيا لفصائل المعارضة في سوريا، مشيرا أن جنود أتراك يطلقون صواريخ على طائرات روسية في إدلب بسوريا.

كما أفادت فضائية العربية ، مقتل 3 جنود أتراك في إدلب بسوريا ، وذلك على خلفية العمليات العسكرية التى تصاعدت خلال الفترة الماضية فى مدينة إدلب السورية

وفى وقت سابق قال المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الخميس، إن قوات الحكومة السورية التي تدعمها روسيا بسطت سيطرتها الكاملة على جنوب محافظة إدلب بعد أن حققت تقدما جديدا أمام مقاتلى المعارضة.

وأضاف المرصد  ،أن القوات الحكومة سيطرت على حوالي 60 بلدة وقرية في المنطقة الجنوبية من إدلب ومحافظة حماة المجاورة في الأيام الثلاثة الماضية.يذكر أن المرصد السورى لحقوق الانسان، أفاد بأن وحدات الجيش السورى استهدفت رتلا عسكريا تركيا فى محيط جبل الزاوية بمدينة إدلب.

 


الجيش التركي

المعارضة في سوريا

إدلب

أخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مصر للطيران تلغى حجوزات جميع الركاب حاملى تأشيرات العمرة

مصر للطيران تلغى حجوزات جميع الركاب حاملى تأشيرات العمرة

علاء مبارك : نتقدم بالشكر لكل من واسانا وشاركنا حزننا فى مصابنا الجلل

علاء مبارك : نتقدم بالشكر لكل من واسانا وشاركنا حزننا فى مصابنا الجلل

لحم رخيص على السوشيال ميديا.. مدرس يروج لزواج القاصرات عرفيا في عمر 11 سنة بربع مليون جنيه لمدة أسبوع.. ومكافحة الإتجار في البشر تضبط المتهمين بالعجوزة.. وخبراء: جرائم تهدد الأمن الاجتماعي والسجن مصيرهم

لحم رخيص على السوشيال ميديا.. مدرس يروج لزواج القاصرات عرفيا في عمر 11 سنة بربع مليون جنيه لمدة أسبوع.. ومكافحة الإتجار في البشر تضبط المتهمين بالعجوزة.. وخبراء: جرائم تهدد الأمن الاجتماعي والسجن مصيرهم

بعثة مصر الدبلوماسية فى إيران: لا إصابات بفيروس كورونا بين الجالية المصرية

بعثة مصر الدبلوماسية فى إيران: لا إصابات بفيروس كورونا بين الجالية المصرية

س و ج.. هل يلحق رمضان صبحى بمواجهتى صن داونز فى دوري أبطال أفريقيا؟

س و ج.. هل يلحق رمضان صبحى بمواجهتى صن داونز فى دوري أبطال أفريقيا؟

ليفربول يحطم الأرقام القياسية داخل وخارج الملعب.. الأرباح تتخطى 500 مليون إسترلينى لأول مرة.. العملاق الإنجليزى يوقع 9 عقود إعلانية جديدة وعائدات التذاكر تقفز إلى 84 مليون إسترلينى.. والنادى يستعد لتوسعة أنفيلد

ليفربول يحطم الأرقام القياسية داخل وخارج الملعب.. الأرباح تتخطى 500 مليون إسترلينى لأول مرة.. العملاق الإنجليزى يوقع 9 عقود إعلانية جديدة وعائدات التذاكر تقفز إلى 84 مليون إسترلينى.. والنادى يستعد لتوسعة أنفيلد

أوباما خارج قائمة الزمالك فى مواجهة الترجى.. وجنش يظهر لأول مرة

أوباما خارج قائمة الزمالك فى مواجهة الترجى.. وجنش يظهر لأول مرة

إسرائيل تسجل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لشخص عائد من إيطاليا

إسرائيل تسجل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لشخص عائد من إيطاليا

الصحة: خروج الأجنبى حامل كورونا من الحجر الصحى غدا بعد التأكد من سلامته

الصحة: خروج الأجنبى حامل كورونا من الحجر الصحى غدا بعد التأكد من سلامته

أزمة عقوبات مباراة السوبر تتصاعد.. الأهلى يبدأ تحركاته القانونية بتظلم للجبلاية.. الزمالك يرفض الاعتراف بها ويؤكد بطلان لائحة الانضباط.. واتحاد الكرة: القرارات قانونية 100% وأعلنا اللائحة 20 سبتمبر

أزمة عقوبات مباراة السوبر تتصاعد.. الأهلى يبدأ تحركاته القانونية بتظلم للجبلاية.. الزمالك يرفض الاعتراف بها ويؤكد بطلان لائحة الانضباط.. واتحاد الكرة: القرارات قانونية 100% وأعلنا اللائحة 20 سبتمبر

الداخلية تضبط أدمن صفحة زواج القاصرات.. تروج للراغبين بـ100 ألف للزبون

الداخلية تضبط أدمن صفحة زواج القاصرات.. تروج للراغبين بـ100 ألف للزبون

مطار القاهرة يبدأ تنفيذ قرار السعودية بمنع سفر تأشيرات العمرة والسياحة

مطار القاهرة يبدأ تنفيذ قرار السعودية بمنع سفر تأشيرات العمرة والسياحة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة