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العثور على رضيع عمره يوم بشارع "مدير الأمن" بالشرقية

الخميس، 27 فبراير 2020 12:51 م
العثور على رضيع عمره يوم بشارع "مدير الأمن" بالشرقية الرضيع
الشرقية – فتحية الديب

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عثر أحد المواطنين بشارع "مدير الأمن"، التابع لدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق، بالشرقية، على طفل رضيع عمره يوم؛ ملقى بمدخل العمارة التي يسكن فيها بذات الناحية، وتوجه المواطن إلى دائرة قسم ثاني الزقازيق، وقام بتحرير محضر بالواقعة، وتم إحالة المحضر إلي نيابة قسم ثاني الزقازيق، التي قررت بمعرفة أحمد علوان، مدير نيابة قسم ثاني الزقازيق، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الشرقية.

 

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من المواطن "محمود فايد"، مقيم دائرة القسم، يفيد بعثوره على رضيع بعمر يوم بمدخل العمارة السكنية التى يقطن بها بشارع "مدير الأمن" بدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق.

 

وتبين من تحريات ضباط مباحث قسم ثاني الزقازيق، برئاسة المقدم أشرف ضيف، رئيس مباحث قسم ثاني الزقازيق، العثور على الرضيع ملفوفًا في قميص رجالي، فيما تبين أن الطفل لم يمر على ولادته أكثر من 24 ساعة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، فيما يُكثف رجال المباحث، بإشراف العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث، جهودهم لتفريغ الكاميرات الموجودة بمحيط العمارة التى عُثر على الصغير بها، للتوصل إلي من قام بتركه في هذا المكان، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

ومن جانبه، قال محمد عبد الحميد، المحامى بالمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، إن ذلك يخالف مواد قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، وبموجب هذا القانون يعاقب كل من الأبوين بتعريض حياة الطفل للخطر، وذلك يعد إهمال جسيم في حق الطفل، موضحا أن المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة سبق وتقدمت بمذكرة للتضامن الاجتماعي للتقدم بها للنائب العام لتعديل بعض المواد في قانون الطفل التي تهدر حقه .

 

 


الشرقية

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