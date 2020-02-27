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الخميس، 27 فبراير 2020 09:10 ص
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الصين تعيد فتح بعض المواقع السياحية وتقاضى ألف شخص بسبب جرائم تفشى كورونا

الخميس، 27 فبراير 2020 09:09 ص
الصين تعيد فتح بعض المواقع السياحية وتقاضى ألف شخص بسبب جرائم تفشى كورونا تفشى فيروس كورونا الجديد
وكالات

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كشف ليو كه تشى، مسؤول بوزارة الثقافة والسياحة الصينية ، أن بعض المواقع السياحية فى المناطق منخفضة الخطورة من ظهور فيروس كورونا الجديد تم استئناف عملها تدريجيا للجمهور.
 
قال ليو فى مؤتمر صحفى فى بكين، إن استئناف فتح المواقع السياحية يجب أن يتبع مبدأ اتخاذ اجراءات متباينة، وفي الوقت نفسه اجراء تقييم شامل لظروف وضرورة اعادة الفتح.
 
وقال ليو، إنه يتعين تأجيل إعادة فتح المواقع السياحية فى المناطق شديدة الخطورة، مضيفا أنه يمكن أن تقرر السلطات المحلية استئناف فتح المواقع السياحية في المناطق منخفضة ومتوسطة الخطورة.
 
وقال ليو إن الوزارة، أصدرت أيضا مبدأ توجيهيا لإعطاء توجيهات للمواقع السياحية فى جميع أنحاء البلاد بشأن التحكم فى تدفق الزوار، ومنع التجمعات العامة والإدارة الصحية للموظفين العاملين، وطرق التعامل مع الحالات الاستثنائية، للمساعدة فى استئناف العمل.
 
يأتى هذا فيما أعلنت النيابة الشعبية العليا فى الصين، أن 1029 شخصًا قد تمت مقاضاتهم بتهمة ارتكاب جرائم تتعلق بتفشى فيروس كورونا الجديد ، وذكرت النيابة أن أجهزة النيابة في جميع أنحاء البلاد قامت بالتحقيق وجمع الأدلة في 6144 قضية جنائية تتعلق بالوباء، شملت ما مجموعه 8243 شخصا.
 
وكما قامت بالتدخل والتعامل مع 383 قضية تسبب في انتقال فيروس كورونا الجديد عن طريق رفض اتخاذ تدابير وقائية و895 قضية تصنيع أو بيع منتجات مزيفة و144 قضية تتعلق بتشغيل تجاري غير مشروع.
 
وشملت القضايا الأخرى التي تدخل فيها المدعون العامون وتعاملوا معها، جرائم مثل عرقلة الواجبات الرسمية والإصابات المتعمدة والاحتيال وتلفيق المعلومات الكاذبة ونقلها عمدا وصيد أو قتل الحيوانات البرية الثمينة والمهددة بالانقراض، وفقا للنيابة الشعبية العليا.

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