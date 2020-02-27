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الصحة البحرينية: جميع حالات الإصابة الـ 32 بفيروس كورونا تتماثل إلى الشفاء

الخميس، 27 فبراير 2020 07:49 م
الصحة البحرينية: جميع حالات الإصابة الـ 32 بفيروس كورونا تتماثل إلى الشفاء كورونا
كتب أحمد عبد الرحمن

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أعلنت وزارة الصحة البحرينية، أن جميع حالات الإصابة الـ 32 بفيروس كورونا تتماثل إلى الشفاء، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها. 

وكانت البحرين أعلنت ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 33 حالة.

وحسب وكالة أنباء البحرين، أفادت وزارة الصحة البحرينية "أن العدد الإجمالي للحالات المصابة فى المملكة بعد تسجيل ثلاث حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19) لمواطنات بحرينيات قادمات عن طريق رحلات جوية غير مباشرة من إيران عبر مطار البحرين الدولي"، مشيرة إلى "أن نتائج التحاليل المخبرية للحالات الجديدة التى أجريت للمسافرين القادمين فور وصولهم إلى مطار البحرين الدولى في القاعة المخصصة للفحوصات أكدت إصابتهم بالفيروس، وعلى إثرها تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقلهم فورا إلى مركز إبراهيم خليل كانو الصحي بمنطقة السلمانية لتلقي العلاج والرعاية اللازمة، كما تم إجراء الفحوصات اللازمة للمخالطين لهم على متن الرحلة ونقل مرافقى المصابين للعزل أيضا كإجراءٍ احترازى بعد التأكد من عدم إصابتهم بالفيروس. منوهة بأن جميع الحالات المصابة تخضع لمتابعة مستمرة وعناية فائقة من قبل الفريق الطبي المختص.

وأوضحت وزارة الصحة أنها تحرص على الإعلان عن كافة الحالات الجديدة التى يتأكد إصابتها بالفيروس فورا إلى جانب إطلاع المواطنين والمقيمين بكافة المستجدات والإرشادات الخاصة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، مجددة دعوتها لضرورة استقاء المعلومات حول الحالات المصابة أو أى قرارات ومعلومات من المصادر الرسمية.

وأشارت الوزارة إلى "أن الحالات المصابة وصلت إلى المملكة قبل صدور قرار شؤون الطيران المدني بتعليق جميع الرحلات غير المباشرة القادمة من إيران".

 


البحرين

كورونا

فيروس

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