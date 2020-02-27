"الصحة البحرينية": جميع الحالات الـ 33 المصابة بفيروس (كورونا) تتماثل للشفاء

المنامة أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، أن جميع الحالات الـ 33 المصابة بفيروس كورونا ليست فى خطر وتتماثل للشفاء وتتلقى العلاج والرعاية اللازمة، حيث تخضع للمتابعة الحثيثة تحت إشراف طاقم طبى متخصص.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن الدكتورة صفاء الخواجة استشارية الامراض المعدية بالصحة البحرينية القول "إن الحالات التى تم تسجيلها والبالغة 33 حالة تم إخضاعها للعلاج والرعاية حسب البروتوكولات الطبية والإرشادات العالمية وإرشادات مجلس الصحة الخليجي"، مشددة على ضرورة التقيد بتعليمات إجراءات الحجر المنزلى لمنع انتشار الفيروس.

ونبهت إلى أهمية الالتزام بتطبيق كافة الإرشادات والتعليمات الصادرة من وزارة الصحة، لضمان سلامة الجميع وضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية وما تم الإعلان عنه من تدابير وقائية.