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الصحة الإماراتية تعلن شفاء حالتى إصابة بفيروس كورونا

الخميس، 27 فبراير 2020 06:30 م
الصحة الإماراتية تعلن شفاء حالتى إصابة بفيروس كورونا كورونا
كتب أحمد عبد الرحمن

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أعلنت الصحة الإماراتية شفاء حالتي إصابة بفيروس كورونا من الجنسية الصينية، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، في خبر عاجل لها 

وكانت الإمارات أعلنت تعليق السفر ببطاقة الهوية لمواطنيها ومواطني دول مجلس التعاون

وكان الاتحاد الإماراتي لكرة القدم تلقى اليوم، الخميس، خطاباً رسمياً من الاتحاد الآسيوى يؤكد فيه تأجيل مباريات الوحدة وشباب الأهلى فى مسابقة دورى أبطال آسيا ضد الاستقلال وشاهر خودرو الإيرانيين حتى إشعار آخر، وذلك بسبب فيروس كورونا.

وقال محمد بن هزام الظاهرى، الأمين العام لاتحاد الكرة فى تصريحات للموقع الرسمى للاتحاد الإماراتى: "نحرص فى اتحاد الإمارات لكرة القدم على اتباع التعليمات التى تصدر من الجهات المعنية بالدولة حول الأوضاع الصحية والتقيد بها حفاظاً على سلامة لاعبينا وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية والجماهير".

وأضاف بن هزام أن الأمانة العامة باتحاد كرة القدم قامت بمخاطبة الاتحاد الآسيوى وإبلاغه رسمياً بالتدابير التى اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة سواء قرار وزارة الخارجية والتعاون الدولى بمنع السفر إلى بعض الدول وكذلك قرار هيئة الطيران المدنى بشأن تعليق الرحلات من وإلى بعض الدول.

وأوضح بن هزام أن هناك تواصلا وتنسيقا مستمرا مع الأندية المعنية حول ما يتم اتخاذه من قرارات، مؤكداً ثقته فى الاتحاد الآسيوى على اتخاذ القرارات التى من شأنها أن تحافظ على سلامة الجميع.

وكان الاتحاد الآسيوى أعلن فى وقت سابق تأجيل العديد من المباريات لأندية الصين وكوريا الجنوبية وإيران.

 

 


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