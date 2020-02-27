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الخميس، 27 فبراير 2020 08:53 م
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الصحة: إصابة 38 مواطنا في حادث قطار مطروح ولا وفيات

الخميس، 27 فبراير 2020 08:53 م
الصحة: إصابة 38 مواطنا في حادث قطار مطروح ولا وفيات حادث قطار
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم، عن إصابة 38 مواطنًا جراء خروج جرار قطار عن القضبان أثناء توجهه من محافظة الإسكندرية إلى محافظة مطروح. 

 

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ18 سيارة إسعاف مجهزة إلى موقع الحادث نقلت المصابين، إلى مستشفيات الضبعة والعلمين والحمام، لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة ، مشيرا الى  أن جميع الإصابات طفيفة، حيث تروحت مابين سحجات وكدمات وجروح وجميعهم حالتهم الصحية مستقرة تماما.

 

 


الصحة

حادث قطار

مطروح

الاسكندرية

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