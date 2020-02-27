اليوم السابع
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الشرطة الأمريكية تنقذ امرأة محاصرة داخل سيارة محترقة بولاية كونيتيكت.. فيديو

الخميس، 27 فبراير 2020 02:21 م
الشرطة الأمريكية تنقذ امرأة محاصرة داخل سيارة محترقة بولاية كونيتيكت.. فيديو جانب من عملية إنقاذ السيدة
كتب محمد شعلان

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وثقت كاميرات رجال الشرطة الأمريكية في ولاية كونيتيكت، عملية إنقاذ امرأة محاصرة داخل سيارتها المحترقة وهم يحاولون إخراجها من السيارة قبل تعرضها للانفجار، وعرضت شبكة ABC News الأمريكية، لقطات لهرولة رجال الشرطة على السيارة المقلوبة على ظهرها وتخرج منها ألسنة الدخان ثم قاموا بإعادة السيارة لموضعها الصحيح إلا أنها كانت تبدأ الاشتعال، فسارعوا بإخراجها من النافذة وهرعوا بها إلى سيارة الإسعاف لإجراء الاسعافات اللازمة لها.

 

وفى وقت سابق من الشهر الجاري، قتل شخص على الأقل في حادث إطلاق نار في ملهى ليلي بولاية كونيتيكت الأمريكية وفق ما أفادت به الشرطة، وقال الليفتنانت بول سيسرو من شرطة هارتفورد لوكالة أسوشيتد برس، إن أربعة أشخاص آخرين أصيبوا بجروح في الحادث.

 

وذكرت وسائل إعلام أميركية، أن إطلاق النار وقع في ملهى ماجستيك لاونج. ولم ترد تفاصيل حول هوية مطلق النار ودوافعه، وقال سيسرو إن الشرطة لا تزال في المراحل الأولى من التحقيق وإنه لا يزال هناك الكثير من العمل.

 

وفي العاشر من فبراير، أصيب ثلاثة أشخاص في حادث إطلاق نار وقع في أحد متاجر وولمارت في ولاية أركنساس الأمريكية.

 

وفي أغسطس الماضي، حصدت عمليتا إطلاق نار في الولايات المتحدة 29 قتيلا، إذ لقي 20 شخصا مصرعهم في مدينة إل باسو بولاية تكساس في حين قتل تسعة آخرون في مدينة دايتون بولاية أوهايو.

 

وبعد الحادثين، ارتفعت العديد من الأصوات في الولايات المتحدة مجددا لمطالبة السلطات بالتعاطي بجدية مع التهديد الذي باتت تمثله حرية اقتناء السلاح في الولايات المتحدة.

 

من جهة أخرى ، أعلنت الشرطة الأمريكية القبض على مشتبه به فى حادث الطعن بمنطقة "مونسى" فى مقاطعة "روكلاند" الكائنة على بعد نحو 48 كيلومترا شمال مدينة "نيويورك".


الشرطة الامريكية

امريكا

حادث سيارة

ولاية كونيتيكت

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