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السكة الحديد: لا وفيات فى حادث خروج قطار سيدى عبد الرحمن عن القضبان

الخميس، 27 فبراير 2020 07:12 م
السكة الحديد: لا وفيات فى حادث خروج قطار سيدى عبد الرحمن عن القضبان حادث انقلاب قطار مطروح
كتب رضا حبيشى

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قالت هيئة السكة الحديد في بيان رسمي تعليقا على حادث انقلاب قطار سيدى عبد الرحمن انه أثناء مسير القطار رقم 654 مطور القادم من الإسكندرية إلى مطروح خرج جرار القطار  والعربات الاولي والثانية والثالثة  عن القضبان بين محطتي سيدي عبد الرحمن وغزال بخط القباري ـ مطروح.

وأضافت هيئة السكة الحديد أنه نتج عن الحادث بعض الإصابات الخفيفة  ولا يوجد وفيات، كما أنه جاري الدفع بأوناش السكة الحديد لرفع الجرار والعربات  للاستعداد بالسكة وسنوافيكم بالتفاصيل

وأصيب 24 شخصاً بإصابات متنوعة، إثر حادث انقلاب جرار وعربة من قطار ركاب مطروح، رقم 654 القادم من الإسكندرية إلى مرسى مطروح، بمنطقة سيدي عبد الرحمن بالساحل الشمالي، عند الكيلو 143 الإسكندرية- مطروح، وتم نقل المصابين إلى مستشفة الضبعة ومستشفى العلمين المركزيين.       

وتلقت غرفة العمليات الرئيسة بمحافظة مطروح، بلاغاً بالحادث، وأن سيارات الإسعاف نقلت 14 مصاباً إلى مستشفى الضبعة المركزي، كما نقلت 10 مصابين إلى مستشفى العلمين المركزي، إثر حادث انقلاب القطار، الذي وقع قبل قرية سيدي عبد الرحمن بـ 3 كيلومتر

وكانت غرفة عمليات الإسعاف قد تلقت بلاغا بالحادث، وتم الدفع بـ 3 سيارات إسعاف، نقلت المصابين والجثث إلى المستشفى العام وتم عمل الإجراءات الطبية اللازمة.

 وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن مطروح، بالبحث والتحري عن ظروف وملابسات الحادث، وتحرر المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.

وكانت مديرية الصحة بمطروح، قد تلقت إخطاراً من غرفة عمليات الإسعاف بورود بلاغ بالحادث، فتم رفع حالة الاستعداد بمستشفى مطروح العام، لاستقبال المصابين، وتم إتباع الإجراءات الطبية اللازمة مع كل حالة، وتقديم الرعاية الطبية لهم.

 


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