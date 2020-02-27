السكة الحديد: تشكيل لجنة فنية للوقوف على أسباب انقلاب قطار سيدى عبد الرحمن

كتب رضا حبيشى

أعلنت هيئة السكة الحديد تشكيل لجنة فنية برئاسة سامى عبد التواب نائب رئيس هيئة السكة الحديد لقطاع المسافات الطويلة والقصيرة للوقوف على أسباب خروج الجرار والعربات الأولى والثانية والثالثة من قطار رقم 654 ركاب مطور عن القضبان و القادم من الإسكندرية إلى مطروح وذلك بين محطتي سيدى عبد الرحمن وغزال بخط القباري مطروح .

وأكدت هيئة السكة الحديد في بيان تعليقا على حادث انقلاب قطار سيدى عبد الرحمن أنه أثناء مسير القطار رقم 654 مطور القادم من الإسكندرية إلى مطروح خرج جرار القطار والعربات الأولى والثانية والثالثة عن القضبان بين محطتي سيدي عبد الرحمن وغزال بخط القباري ـ مطروح، نتج عن الحادث بعض الإصابات الخفيفة ولا يوجد وفيات، كما أنه جارٍ الدفع بأوناش السكة الحديد لرفع الجرار والعربات.

وأصيب 24 شخصًا بإصابات متنوعة، إثر حادث انقلاب جرار وعربة من قطار ركاب مطروح، رقم 654 القادم من الإسكندرية إلى مرسى مطروح، بمنطقة سيدي عبد الرحمن بالساحل الشمالي، عند الكيلو 143 الإسكندرية- مطروح، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الضبعة ومستشفى العلمين المركزيين.