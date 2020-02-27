السعودية تخصص رقم تليفون وإيميل للرد على استفسارات الحاصلين على تأشيرات عمرة

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم،الخميس، أنها أوقفت إصدار تأشيرات العمرة، وعلقت الدخول لمن حصل على تأشيرة العمرة، وذلك عقب إعلان وزارة الخارجية السعودية تعليق دخول غير السعوديين للمملكة لأغراض العمرة والزيارة مؤقتاً ، وذلك من منطلق المسؤولية نحو منع تفشي مرض كورونا الجديد.

وأضافت وزارة الحج والعمرة، عبر حسابها في تويتر، أنها تعمل على مدار الساعة من خلال مركز خدمات المستفيدين فى الوزارة، للرد على استفسارات من حصلوا على التأشيرة ويرغبون في معرفة الإجراءات المتبعة وذلك على الرقم 00966920002814، حيث تحسب على المتصل بتكلفة محلية من الدول التالية: مصر، الجزائر، باكستان، الهند، إندونيسا، تركيا.

وأضافت الوزارة أنه يمكن الاستفسار على إيميل مركز خدمات المستفيدين بوزارة الحج والعمرة mohcc@haj.gov.sa وhajcc@haj.gov.sa، وحساب المركز على تويتر MOHU_CSC@.