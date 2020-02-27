السجن المشدد 7 سنوات لفرد شرطة قتل مواطنا أثناء فض مشاجرة بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، فى جلستها المنعقدة اليوم، فرد شرطة بمركز شرطة بلبيس بالسجن المشدد 7 سنوات، فى واقعة مقتل مواطن بمشاجرة بالأسلحة النارية بمدينة بلبيس، وتدخلت الشرطة لفضها وأصيب المواطن بطلق نارى وتوفى متأثرا بإصابته، صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الباسط محمد إمبابى، وعضوية المستشارين محمد عبد الوهاب ووليد عبد المنعم، وسكرتارية أحمد رزق نباتة.

تعود أحداث القضية رقم 28381 لسنة 2019 جنايات مركز بلبيس، ليوم 4 من شهر يونيو، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطاراً من مدير البحث الجنائى، يفيد وصول" أع م ع" لمستشفى بلبيس العام، وتبين أنه من العناصر الخطرة.

وتبين من التحريات نشوب مشاجرة بين المجنى عليه وأخرين باستخدام الأسلحة النارية وعلى إثره انتقلت قوات الشرطة لفحص البلاغ ووقف إطلاق النيران، إلا إنه تم إطلاق الأعيرة النارية صوب أفراد الشرطة مما حدا بهم إلى الاحتماء ببعض المنازل، واتخاذها ساترا لهم وتبادل إطلاق النيران مع هؤلاء الأشخاص، حتى تبين سقوط المجنى عليه متأثرا بإصابته بطلق نارى، وتبين من التحريات أن المجنى عليه كان حاملا لسيخ حديدى ومن كان برفقته حاملون لأسلحة نارية، وأن مطلق العيار النارى محدث وفاة المجنى عليه هو الرقيب" أ س ح"، وبعد الوفاة اتهمت ابنة المجنى عليه الرقيب بالتسبب فى وفاة والدها، وتم إحالة الواقعة لنيابة الزقازيق الكلية، التى قررت إحالة الرقيب إلي محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.

يذكر أن محكمة جنايات الزقازيق، سبق وقضت بتاريخ 22 أكتوبر من عام 2019 برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين أسامة الحلوانى، وعبد الرحمن شتلة، وسكرتارية تامر عبد العظيم، وفلبس صبحي، بمعاقبة المتهم غيابا بالسجن المؤبد، وقام بإعادة إجراءات، وقضت المحكمة بمعاقبته حضوريا بالسجن المشدد 7 سنوات.