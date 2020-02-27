السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بالشروع فى هتك عرض طفلة بدار السلام

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار صبحى اللبان، بمعاقبة المتهم "حسن.ا" بالسجن لمدة 3 سنوات، لاتهامه بالشروع فى هتك عرض طفلة بدار السلام، صدر الحكم بعضوية المستشارين محمد حسنى العالم ودكتور محمد بركات وشريف محمد سلامة، وأمانة سر محمد جبر.

وأسندت النيابة للمتهم "حسن.ا"، تهمة الشروع في هتك عرض الطفلة "هـ .س" بالقوة والتهديد، والتي لم تبلغ من العمر 16عام، بأن أشهرا في وجهها سلاح أبيض "مطواة"، مهدداً إياها قاصداً كشف عورتها، وقد أوقف أثر جريمته لسبب لا دخل لإراداته فيه وهو مقاومة المجنى عليها له، وضبطه والجريمة متلبسا من قبل الأهالى.

كما تضمن أمر الإحالة أن المتهم خطفا الطفلة "هـ.س" بطريق الإكراه، بأن اعترضا طريقها أثناء سيرها بالطريق العام، وجذباها بالقوة إلى المركبة محل استقلالهما مصطحبين إياها.