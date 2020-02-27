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الذهب يرتفع 3 جنيهات في مصر.. وعيار 21 يسجل 715 جنيها للجرام

الخميس، 27 فبراير 2020 10:22 ص
الذهب يرتفع 3 جنيهات في مصر.. وعيار 21 يسجل 715 جنيها للجرام الذهب
كتب إسلام سعيد

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سجلت أسعار الذهب فى مصر ارتفاع ملحوظ بقيمة 3 جنيهات، مع عودة صعود سعر الذهب عالميا بفعل مخاوف من استمرار انتشار فيروس كورونا في عدد من الدول بخلاف الصين، حيث ارتفعت أسعار المعدن النفيس بسوق الصاغة، ليسجل سعر جرام الذهب في مصر بالنسبة لعيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 715 جنيها للجرام.
 

أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 18 يسجل 612 جنيها.

عيار 21 يسجل 715 جنيها.

عيار 24 يسجل 817 حنيها. 

الجنيه الذهب 5720 جنيها.

اوقية الذهب 1650 دولار.

 

ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس حيث غذى الانتشار السريع لفيروس كورونا خارج الصين الطلب على أصول الملاذ الآمن وعزز رهانات خفض الفائدة من البنوك المركزية الرئيسية، في حين بلغ البلاديوم ذروة قياسية بفعل المخاوف من نقص المعروض.
 
 
كان السعر الفوري للذهب ارتفع 0.8 % إلى 1651.95 دولار للأوقية (الأونصة). وقفزت الأسعار أكثر من 1%  خلال معاملات يوم الأربعاء لكنها أغلقت على صعود 0.3 % فقط، وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.7 بالمئة مسجلة 1654 دولارا، بحسب وكالة رويترز.
 
وأرجعت شعبة المعادن الثمينة ارتفاع أسعار الذهب  الأيام القليلة الماضية عالميا ومحليا إلى استمرار تأثر النشاط الاقتصادي والنمو العالمي بانتشار فيروس كورونا، مما يعزز الإقبال على المعدن الأصفر الذي يُعتبر ملاذا آمنا.
 
وفي المعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاديوم 0.1% إلى 2787.64 دولار للأوقية، بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 2847.50 دولار في وقت سابق من الجلسة.
 
وزاد البلاتين 1.2% مسجلا 921.62 دولار، بعد أن لامس في وقت سابق أدنى مستوياته منذ ديسمبر، وارتفعت الفضة 1.3% إلى 18.12 دولار للأوقية، بعد أن سجلت أقل سعر في أسبوع خلال الجلسة السابقة.
 
وقال نادي نجيب عضو شعبة المعادن الثمينة في الغرفة التجارية، أن السعر عالميا متجه إلى الصعود بفعل فيروس كورونا، لذلك سعر الذهب سيواصل صعوده ما لم تتمكن الصين من السيطرة على انتشار الفيروس، وانعكاس ذلك على الاقتصاد.

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