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الدولار يفقد مكاسبه مع تفاقم المخاوف من جائحة بفعل انتشار الفيروس فى أمريكا

الخميس، 27 فبراير 2020 11:00 ص
الدولار يفقد مكاسبه مع تفاقم المخاوف من جائحة بفعل انتشار الفيروس فى أمريكا الدولار
رويترز

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تراجع الدولار مقابل الين الياباني والفرنك السويسري اليوم الخميس، بعدما تأكد اكتشاف أول حالة إصابة مجهولة المصدر بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، مما يؤجج المخاوف من جائحة.

ونزل الدولار عن أعلى مستوى في ثلاثة أشهر أمام الجنيه الاسترليني وهبط مقابل اليورو مع انخفاض عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام إلى مستوى قياسي متدن وسط تنامي المخاوف حيال مدى استعداد أكبر اقتصاد عالمي لمواجهة الوباء.

وعلقت عملات أخرى داخل نطاقات ضيقة إذ يتابع المتعاملون بقلق التفشي العالمي لكورونا الذي بدأ في الصين نهاية العام الماضي.

وتزيد حالات العدوى الجديدة بالفيروس خارج الصين أسرع من داخلها مما يعزز المخاوف من أن التأثير الاقتصادي للقيود المفروضة على السفر واضطراب سلاسل الإمداد وتراجع الطلب قد يفوق ما كان متوقعا.

وقال يوكيو إشيزوكي، محلل سوق الصرف الأجنبي لدى دايوا للأوراق المالية في طوكيو، "لا يبدو الدولار آمنا للغاية إذا كنا نتعامل مع انتشار الفيروس في الولايات المتحدة.

"ثمة مخاوف من أن الحكومة الأمريكية تستهين بفيروس كورونا."

ونزل الدولار 0.35 % مقابل الين الياباني إلى 110.06 ين، مواصلا تراجعه عن أعلى مستوى في عشرة شهور 112.23 ين الذي بلغه في 20 فبراير.

وتراجع الدولار 0.35 % إلى 0.9735 فرنك سويسري وهو من عملات الملاذ الآمن التقليدية.

وانخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام إلى مستوى قياسي متدن عند 1.2970% في آسيا اليوم.

وفي السوق الصينية المحلية، تماسك اليوان عند 7.0184 للدولار، ليلتقط الأنفاس قليلا مع تحول التركيز المتعلق بالفيروس نحو زيادة حالات العدوى خارج الصين.

وفي أسواق العملة الأخرى، نزل الوون الكوري الجنوبي 0.4% إلى 1217.45 للدولار بعد ارتفاع عدد المصابين بالفيروس في البلد.

وارتفع الاسترليني 0.27 % إلى 1.2933 دولار وحوم بالقرب من أدنى مستوى في أسبوعين أمام اليورو عند 84.46 بنس.

وصعد اليورو 0.24% إلى 1.0902 دولار، حيث يترقب المتعاملون كفيفة تعامل المسؤولين الأوروبيين مع توقعات اقتصادية آخذة بالضعف.


الدولار

فيروس كورونا

يوكيو إشيزوكي

محلل سوق الصرف الأجنبي

الين الياباني والفرنك السويسري

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