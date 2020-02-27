الخطوط الجوية الجزائرية تلغى رحلاتها نحو السعودية بسبب فيروس كورونا

الجزائر أ ش أ

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الخميس، عن الغاء رحلاتها نحو المملكة العربية السعودية بسبب وباء فيروس كورونا.

ويأتى هذا الاجراء الوقائى اثر توصيات وجهتها السلطات السعودية التى قررت تعليق بشكل مؤقت الدخول الى المملكة لأداء مناسك العمرة بهدف الوقاية ومنع وصول فيروس كورونا الى المملكة وانتشاره.

وقال الناطق باسم الشركة أمين أندلسى - فى تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية - إن استئناف رحلات الخطوط الجوية الجزائرية نحو البقاع المقدسة يبقى متوقفا على قرار السعوديين فى اعادة فتح أراضيهم للمعتمرين.

وأضاف أن الخطوط الجوية الجزائرية ستقوم بإعداد مخطط لإعادة المعتمرين الجزائريين الى الوطن حفاظا على صحتهم.

يذكر أن طائرتين توجهتها إلى السعودية اليوم من ولايتى وهران (شمال غرب) وقسنطينة (شمال شرق) لإجلاء الجزائريين الموجودين بالسعودية.