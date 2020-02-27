اليوم السابع
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الخميس، 27 فبراير 2020 07:57 م
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الخارجية الروسية: نشكك فى جدوى إشراك فرنسا وألمانيا فى المباحثات حول إدلب

الخميس، 27 فبراير 2020 07:05 م
الخارجية الروسية: نشكك فى جدوى إشراك فرنسا وألمانيا فى المباحثات حول إدلب ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية
موسكو /أ ش أ/

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أعلنت الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن موسكو تشك فى جدوى إشراك فرنسا وألمانيا فى مباحثات روسيا وتركيا بشأن محافظة إدلب شمالى سوريا.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا - فى مؤتمر صحفى - "المشاورات جارية الآن واعتقد أنها ستستمر لعدة أيام.. وإشراك البلدان الأخرى، خاصة البلدان التى لا يمكن اعتبارها صراحة أنها لعبت دوراً حاسماً فى الوضع على الأرض يطرح تساؤلات: لماذا، وهل هذا الإشراك ضروري؟ نحن مستعدون ومنفتحون على العديد من المبادرات، لكن حسب اعتقادى ينبغى شرح هذا بطريقة أو بأخرى. كل هذا يحتاج إلى فهم لماذا وماذا سيكون معنى هذا وهل هناك مفهوم "الاستغلال" والقيمة المضافة؟ ما الذى سنحصل عليه من هذا كله، مع العلم أننا نملك طرقًا ممتازة لحل مختلف المشكلات، بما فيها المعقدة "،وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميترى بيسكوف الأسبوع الماضى تأييد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لعقد قمة رباعية حول سوريا.

وقال بيسكوف: "إن التنسيق الخاص بموعد القمة الروسية التركية الفرنسية الألمانية حول سوريا لا يزال مستمراً"، مؤكداً أن هذه القمة ستعقد بعد الاتفاق بين قادة هذه الدول".

 


الخارجية الروسية

فرنسا

ألمانيا

إدلب

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