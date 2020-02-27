اليوم السابع
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الخميس، 27 فبراير 2020 03:24 م
خالد صلاح
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الحكومة اليابانية تعتزم إغلاق المدارس لمواجهة انتشار فيروس كورونا

الخميس، 27 فبراير 2020 02:09 م
الحكومة اليابانية تعتزم إغلاق المدارس لمواجهة انتشار فيروس كورونا رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى
طوكيو(أ ش أ)

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قال رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى اليوم الخميس، إنه بصدد مطالبة كافة المدارس الإبتدائية والثانوية فى البلاد بالإغلاق بشكل مؤقت بدءا من 2 مارس القادم، قبيل أسبوعين من عطلة الربيع، وذلك لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ذكرت ذلك النبأ شبكة "إن إتش كيه" اليابانية دون مزيد من التفاصيل.

يذكر أن آبى كان قد اقترح أمس الأربعاء، إلغاء الأحداث الرياضية والثقافية وغيرها من الأحداث الكبرى في اليابان أو تأجيلها لمدة أسبوعين، وذلك بسبب تفشي فيروس "كورونا" .

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن رئيس الوزراء طرح هذا المقترح خلال اجتماعه بالفريق الحكومى المكلف بمتابعة انتشار فيروس "كورونا" وكيفية التصدى له داخل البلاد.

يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التى تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس)، ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

يشار إلى أن الحكومة اليابانية كشفت الثلاثاء، عن استراتيجيتها الجديدة للتعامل مع تفشى فيروس كورونا فى البلاد، وذلك فى اجتماع مع أعضاء فريق العمل الحكومى المكلف بمتابعة هذا الشأن بمكتب رئيس الوزراء شينزو أبى، وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن التدابير الجديدة تشمل العمل إلكترونيا واعتماد ساعات عمل متداخلة وقبول المرضى في المستشفيات العامة في المناطق التي تشهد نسبا عالية من العدوى بالفيروس.

ودعا الفريق الحكومي المكلف بمتابعة انتشار فيروس "كورونا" الأفراد والشركات إلى اتخاذ خطوات جادة لمنع تسجيل المزيد من الإصابات حيث حث الشركات على إبقاء الموظفين في منازلهم إذا كانت لديهم حمى أو أي أعراض أخرى لنزلات البرد.
ولم يطالب الفريق الحكومي بإلغاء الأحداث العامة إلا أنه دعا المنظمين لها والقائمين عليها في أن يفكروا بعناية في المضي قدما والاستمرار في تنظيمها.

 


اليابان

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كورونا

فيروس كورونا

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