سوبر كورة
Ads
الخميس، 27 فبراير 2020 02:14 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الحارس الشخصى لمبارك يكشف عن محاولة اغتياله فى بورسعيد.. فيديو

الخميس، 27 فبراير 2020 12:49 ص
الحارس الشخصى لمبارك يكشف عن محاولة اغتياله فى بورسعيد.. فيديو اللواء رأفت الحجيري
كتب إبراهيم سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف اللواء "رأفت الحجيرى" الحارس الشخصى للرئيس الراحل مبارك، كواليس واقعة موت "أبو العربى"، عندما كان مبارك فى جولة بمحافظة بورسعيد، وتابع: "بدأ الحادث حين اقتحم شخص يدعى أبو العربى موكب الرئيس مبارك عام 1995، بهدف طعنه بمطواة كان يحملها وصنف على أنه مختل عقليًا، حيث كاد يطعن مبارك فى صدره قبل أن يتعامل الحارس الشخصى معه".

وأضاف "الحجيرى"، خلال حواره مع الإعلامى عمرو عبد الحميد، ببرنامج "رأى عام"، المذاع عبر قناة "ten"، أن هذا الشخص تمكن من اقتحام موكب الرئيس مبارك خلال تحيته لأهالى بورسعيد، حاملًا فى يده المطواة، وتابع: "بالفعل تمكن من قطع إصبع قائد الحراسة المرافقة للرئيس داخل عربته المصفحة الذى أصر على فتح نوافذها لتحية أهالى بورسعيد"، مشدداً على أن الخطورة كانت تكمن فى أن "مبارك" لم يكن يرتدى القميص الواقى.

وقال اللواء "رأفت" كان "أبو العربى"، يعانى من خلل نفسى بعد عودته من حرب الخليج الأولى، حيث كان مجندًا فى الجيش العراقى للمحاربة ضد إيران، وأصبح كثير المشاكل، حيث صنف مسجل خطر لارتكابه العديد من المشاكل، وتابع: "عقب هذه الحادثة تم إقالة مدير أمن المحافظة والمحافظ".


موت حسني مبارك

وفاة حسني مبارك

موت مبارك

رحيل مبارك

عمر حسني مبارك

عمر الرئيس مبارك

وفاة الرئيس الأسبق

موت الرئيس الأسبق

وفاة مبارك

حسني مبارك

مبارك

محمد حسني مبارك

فريد الديب

علاء مبارك

جمال مبارك

هايدي راسخ

سوزان مبارك

حقيقة موت حسني مبارك

حقيقة وفاة مبارك

اخبار

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ملك المغرب يعزى الرئيس السيسى فى وفاة الرئيس الأسبق حسنى مبارك

الأربعاء، 26 فبراير 2020 11:50 م

مجلس الشباب العربى للتنمية المتكاملة ينعى الرئيس الأسبق حسنى مبارك

الأربعاء، 26 فبراير 2020 11:48 م

الكنيسة الملكية بالسويد تدق أجراسها تأبينًا لوفاة الرئيس الأسبق حسنى مبارك

الأربعاء، 26 فبراير 2020 11:18 م

مقالات الصحف: رأى الأهرام: فرصة جديدة لإنهاء المنازعات الضريبية.. عمرو عبد السميع: حسنى مبارك.. وحيد عبد المجيد: هل بريطانيا في خطر؟.. محمود خليل: "الكادح" إلى الله.. "أديب": وفاته تطرح: كيف نحكم على الحكام؟

الأربعاء، 26 فبراير 2020 11:17 م

الصحف المصرية: السيسى يتقدم جنازة مبارك العسكرية.. مصر تشارك في مفاوضات سد النهضة اليوم رغم غياب إثيوبيا.. الحكومة توافق على تعديل قانون شركات قطاع الأعمال..والتعليم:لا كتب دراسية لطلاب الثانوية العام المقبل

الأربعاء، 26 فبراير 2020 10:06 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"التضامن" تطلق اليوم برنامجًا لمحاربة ختان الإناث ومكافحة الإدمان

"التضامن" تطلق اليوم برنامجًا لمحاربة ختان الإناث ومكافحة الإدمان

شقيق شهيد الشهامة بكرداسة: "قلب والدتى شعر بالكارثة أثناء أدائها العمرة"

شقيق شهيد الشهامة بكرداسة: "قلب والدتى شعر بالكارثة أثناء أدائها العمرة"

الداخلية تشترط إدراج بيان الحالة الصحية للمرضى فى طلب التقدم لحج القرعة

الداخلية تشترط إدراج بيان الحالة الصحية للمرضى فى طلب التقدم لحج القرعة

الحارس الشخصى لمبارك يكشف عن محاولة اغتياله فى بورسعيد.. فيديو

الحارس الشخصى لمبارك يكشف عن محاولة اغتياله فى بورسعيد.. فيديو

"التموين" تعلن عن صرف 90% من المقررات التموينية لشهر فبراير حتى الآن

"التموين" تعلن عن صرف 90% من المقررات التموينية لشهر فبراير حتى الآن

الديكتاتور يحبس شعبه.. 200 سجن و300 ألف محبوس فى عهد أردوغان

الديكتاتور يحبس شعبه.. 200 سجن و300 ألف محبوس فى عهد أردوغان

وكالة الفضاء المصرية: القمر طيبة 1 يخضع لاختبارات الضبط وكل أجهزته سليمة

وكالة الفضاء المصرية: القمر طيبة 1 يخضع لاختبارات الضبط وكل أجهزته سليمة

اليوم.. النيابة تواجه 5 متهمين بغسل 25 مليون جنيه بالتحريات والأحراز

اليوم.. النيابة تواجه 5 متهمين بغسل 25 مليون جنيه بالتحريات والأحراز

الشركة المالكة لأتوبيس الزمالك: الحافلة لم تتعطل وسنقاضى من يدعى علينا

الشركة المالكة لأتوبيس الزمالك: الحافلة لم تتعطل وسنقاضى من يدعى علينا

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

اليوم السابع: السيسى يتقدم جنازة مبارك العسكرية

اليوم السابع: السيسى يتقدم جنازة مبارك العسكرية

أخبار مصر اليوم.. تشييع جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك لمثواه الأخير

أخبار مصر اليوم.. تشييع جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك لمثواه الأخير

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة