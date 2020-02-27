اليوم السابع
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الخميس، 27 فبراير 2020 07:44 م
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الجيش اليمنى يحبط تسللا للمليشيا الحوثية فى الجوف

الخميس، 27 فبراير 2020 06:30 م
الجيش اليمنى يحبط تسللا للمليشيا الحوثية فى الجوف عناصر من الجيش اليمنى
عدن /أ ش أ/

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أحبطت قوات الجيش اليمنى، اليوم الخميس، محاولة تسلل لمليشيا الحوثى شمالى محافظة الجوف، شمالى شرق البلاد.

وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمنى (سبتمبرنت) أن مجموعة من المليشيا الحوثية حاولت التسلل باتجاه مواقع فى جبهة العقبة، شمالى شرق مدينة الحزم مركز المحافظة، إلا قوات الجيش رصدتها، وأجبرتها على التراجع.

وفى سياق متصل، احبطت مدفعية الجيش آلية قتالية وتعزيزاتٍ تابعة للمليشيا الحوثية فى الجبهة ذاتها.

إلى ذلك اندلعت مواجهات بين الجيش والمليشيا فى الجبل الأحمر، بسلسلة جبال حام، الواقعة شمالى مديرية المتون، تكبدت خلالها المليشيا خسائر فادحة فى العتاد والأرواح.

 


الجيش اليمنى

اليمن

أخبار اليمن

تسلل المليشيا الحوثية

الجوف

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