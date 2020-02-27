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الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بتوفيق أوضاع 82 كنيسة ومبنى

الخميس، 27 فبراير 2020 05:59 م
الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بتوفيق أوضاع 82 كنيسة ومبنى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار رئيس الوزراء بالموافقة على تقنين أوضاع 45 كنيسة و37 مبنى بإجمالي 82 كنيسة ومبنى تابعًا، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة حتى الآن 1494 كنيسة ومبنى تابعا.

وكانت الحكومة قد استعرضت مؤخرًا موقف استيفاء اشتراطات الحماية المدنية بالنسبة للكنائس التي سبق الموافقة على تقنين أوضاعها؛ حيث تشهد الفترة الحالية تحسناً نسبياً في معدلات استيفاء اشتراطات الحماية المدنية بهذه الكنائس

وقرار رئيس مجلس الوزراء، بإضفاء صفة النفع العام على عدد من الجمعيات والمؤسسات التي تقوم بتقديم الخدمات الاجتماعية بعدد من المحافظات، يُتيح لتلك الكيانات التمتع بامتيازات تساعدها على أداء دورها وتحقيق أهدافها المجتمعية، ومن ذلك عدم جواز الحجز على أموالها، وعدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم، وإمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها تحقيقاً للأغراض التي تقوم على تنفيذها.

وتضمن القرار عدداً من الكيانات المُقيدة بدوائر مديريات التضامن الاجتماعي في مختلف أنحاء الجمهورية، ومن بينها جمعية المحروسة للتنمية، ومؤسسة أهل بلدنا لتنمية المجتمع، وذلك بمحافظة الشرقية، وجمعية رعاية المرضى بميت سلسيل، وجمعية زادي للتنمية الاجتماعية، وذلك بمحافظة الدقهلية، وجمعية الشيخ أحمد حسن الخيرية بأسوان، وجمعية على خطى الحبيب الخيرية بالأقصر، وجمعية الرحمة للفتيات وتنمية المجتمع بأسيوط، وجمعية تنمية المجتمع بالخطارة بمحافظة قنا، وجمعية رضا الرحمن لتنمية المجتمع بسوهاج، وجمعية الفتح الإسلامية بروض الفرج بمحافظة القاهرة، وجمعية العباد المخلصين الخيرية بالفيوم.

 


صفة النفع العام

تقنين الكنائس

الحكومة

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