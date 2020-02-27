التفاصيل الكاملة عن شروط الحجز بوحدات الإسكان الاجتماعى بنقابة الصحفيين

كتب محمد السيد

رصد "اليوم السابع" ، شروط التقدم والحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي من أعضاء نقابة الصحفيين محدودى الدخل، وجاء من بينها ألا يكون قد سبق تخصيص وحدة سكنية للعضو أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) أيًا كان نوعها سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو آلت للعضو بالتنازل من الغير و ألا يزيد صافي دخله السنوي من كافة مصادر دخله عن مبلغ 68.400 جنيه سنوياً بما يعادل 5700 جنيه شهريا للأسرة (الزوج، الزوجة ، الأبناء القصر)، وعن مبلغ 5۰٫4۰۰ جنيه سنويا بما يعادل 4,200 جنيه شهريًا للأعزب.

و تضمنت الشروط أن يكون الحد الأدني لصافي الدخل الشهري للتعامل بنظام التمويل العقاري للوحدات السكنية يبلغ 1300 جنيه على أن يكون بيع تلك الوحدات لأعضاء النقابة من محدودى الدخل ، وبيع تلك الوحدات السكنية من غير محدودى الدخل (للاعضاء الذين تنطبق/ لا تنطبق عليهم شر وط مبادرة البنك المركزى لمتوسطي الدخل ) وذلك بإحدى طرق التعاقد التالية: - نظام التعاقد النقدي أو نظام التعاقد بالتقسيط بسداد دفعة التعاقد البالغة 25% من ثمن الوحدة السكنية قبل التعاقد وسداد باقى المبلغ على دفعات ربع سنوية لمدة ثلاث سنوات بدون فوائد على أن يستحق القسط الأول بعد مرور ثلاثة أشهر منتاريخ تعاقد عضو الطرف الثاني مع الطرف الأول، أو لمدة خمس سنوات على أن يكون العامين الأخيرين محملان بفائدة تعادل سعر الإئتمان والخصم المعلن من البنك المركزى المصرى، وفي حالة تأخر عضو الطرف الثاني عن سداد قيمة الأقساط المستحقة في تواريخ استحقاقها كما هو موضح أعلاه، يلتزم عضو الطرف الثاني بسداد غرامة تأخير للطرف الأول تعادل سعر الائتمان والخصم المعلن بالبنك المركزي المصري عن مدة التأخير، وذلك للأعضاء الذين لا تنطبق عليهم شروط مبادرة البنك المركزي لمتوسطي الدخل، نظام التعاقد بالتمويل العقارى المدعوم بنسبة 10% (متناقصة سنوبًا) بدون دعم نقدي وذلك في إطار مبادرة البنك المركزى المصرى لمتوسطي الدخل الصادرة بتاريخ 19/12/2019، للعملاء الذين تنطبق عليهم شروط تلك المبادرة من خلال البنوك وشركات التمويل العقاري لمدة أقصاها ۲۰ سنة، وذلك للأعضاء الذين تنطبق عليهم شروط المبادرة، والتي من ضمنها:

أن يكون العميل مصرى الجنسية،الحد الأقصى للدخل الشهري للعميل من كافة مصادر دخله لا يتجاوز 40 ألف جنيه شهريًا يما يعادل 480 ألف جنيه سنوياً للفرد ومبلغ 50 ألف جنيه شهريًا بما يعادل 6۰۰ ألف جنيه سنوياً للأسرة، أن تكون الوحدة محل التمويل بغرض السكن الدائم وألا تتجاوز مساحة تلك الوحدة ۱۵۰م۲، وألا يتجاوز ثمن تلك الوحدة مبلغ 2.25 مليون جنيه كاملة التشطيب.

و تضمنت الشروط عدم إستفادة العميل من مبادرة التمويل العقاري السابقة الصادرة من البنك المركزي المصري بقرار مجلس إدارته بتاريخ19/11/2014وتعديلاتها واستفادة العميل من المبادرة الحالية لوحدة سكنية واحدة فقط و أن يكون الحد الأدنى لقيمة الدفعة المقدمة من العميل ۲۰% من إجمالي قيمة الوحدة السكنية محل التمويل،هذا كله فضلا عن سداد مبلغ الصيانة المقرر قبل التعاقد والذي يمثل 5% من ثمن بيع الوحدة السكنية (لا يرد ولايسترد)، وسيتم موافاة الطرف الثاني باسعار بيع الوحدات للأعضاء من غير محدودى الدخل (للأعضاء الذين تنطبق/ لا تنطبق عليهم شروط مبادرة البنك المركزي لمتوسطي الدخل) بكل من (مدينة حدائق أكتوبر - مدينة العبور - المنيا الجديدة – الإسماعيلية) فور توافرها.

ونوهت إلى أنه يكون ثمن بيع الوحدات السكنية بمدينة الشروق من محدودي الدخل يبلغ ۱۷۸٫۰۰۰ جنيه (فقط مائةثمانية وسبعون ألف جنيه لا غير) للوحدة بخلاف نسبة 5% من ذات القيمة كمبلغ للصيانة المقررة (لايرد ولايسترد) والذي يبلغ ۸٫۹۰۰ جنيه (فقط ثمانية الأف وتسعمائة جنيهًا لا غير) وثمن بيع الوحدات السكنية بمدينة العبور يبلغ154,000 جنيه (فقط مائة و أربعة وخمسون ألف جنيها لا غير) للوحدة بخلاف نسبة 5% من ذات القيمة كمبلغ للصيانة المقررة (لايرد و لايسترد) والذي يبلغ 7,700 جنيه (فقط سبعة آلاف وسبعمائة جنيهًا لاغير) وثمن بيع الوحدات السكنية بمدينة السادس من أكتوبر يبلغ135,000جنيه (فقط مائة وخمسة وثلاثون ألف جنيها لا غير) للوحدة بخلاف نسبة 5% من ذات القيمة كمبلغ الصيانة المقررة (لايرد ولايسترد) والذي يبلغ 6,750 جنيه (فقط ستة آلاف وسبعمائة وخمسون جنيها لا غير) وثمن بيع الوحدات السكنية بمدن الوجه البحري ومدن القناة (برج العرب الجديدة - الإسماعيلية) يبلغ ۱۹۷٫۰۰۰ جنيه (فقط مائة وسبعة وتسعون ألف جنبهالا غير) للوحدة بخلاف نسبة 5% من ذات القيمة كمبلغ للصيانة المقررة (لايرد ولايسترد) والذي يبلغ9,850 جنيه (فقط تسعة آلاف وثمانمائة وخمسون جنيها لا غير) وثمن بيع الوحدات السكنية بمدن الصعيد (أسيوط الجديدة - سوهاج الجديدة - قنا الجديدة - المنيا الجديدة) يبلغ184,000 جنيه (فقط مائة واربعة وثمانون الف جنيها لا غير) للوحدة بخلاف نسبة 5% من ذات القيمة كمبلغ للصيانة المقرر (لايرد ولايسترد) والذي يبلغ 9,200جنيه (فقط تسعة آلاف ومائتان جنيها لا غير)على أن يتم البيع بنظام التمويل العقاري الذي يتيحه الطرف الثاني في إطار مبادرة البنك المركزى المصرى، وذلك لأيا من الوحدات المشار إليها بالبند الثاني من هذا البروتوكول .

أما بالنسبة لأعضاء الطرف الثاني من غير محدودى الدخل (للأعضاء الذين تنطبق /لا تنطبق عليهم شروط مبادرة البنك المركزي لمتوسطي الدخل)،يكون ثمن بيع الوحدات السكنية بمدينة الشروق للوحدة السكنية بالأدوار المتكررة الأعضاء النقابة من غير محدودی يبلغ ۲6۳٫۲۱۷ جنيه (فقط مائتان وثلاثة وستون ألفًا ومائتان وسبعة عشر جنيهًا لا غير) للوحدة بخلاف نسبة 5% من ذات القيمة كمبلغ للصيانة المقررة (لايرد ولايسترد) والذي يبلغ 13,161 جنيه (فقط ثلاثة عشر وألفا ومائة وواحد وستون جنيهًا لا غير)،ومبلغ 255,550 جنيه ( فقط مائتان وخمسة وخمسون ألفاً وخمسمائة وخمسون جنيهاً لا غير) للوحدات السكنية بالدور الأرضي / الأخير لأعضاء النقابة من غير محدودي الدخل بخلاف نسبة 5%من ذات القيمة كمبلغ للصيانة المقررة (لا يرد ولا يسترد ) والذي يبلغ 12,778 جنيه (فقط إثني عشر ألفاً وسبعمائة وثمانية وسبعون جنيهاً لا غير) ،ثمن بيع الوحدات السكنية بمدينتي أسيوط الجديدة وسوهاج الجديدة بالدور الأرضي/ الاخير لأعضاء النقابة من غير محدودي الدخل يبلغ 271,350 جنيه (فقط مائتان وواحد وسبعون ألفاً وثلاثمائة وخمسون جنيهاً لا غير) بخلاف نسبة 5% من ذات القيمة كمبلغ للصيانة المقررة للوحدة السكنية (لا يرد ولا يسترد) والذي يبلغ 13568 جنيه (فقط ثلاثة عشر ألف وخمسمائة وثمانية وستون جنيهاً لا غير) ومبلغ 279,491 جنيه (فقط مائتان وتسعة وسبعون ألف وأربعمائة وواحد وتسعون جنيهاً لا غير) للوحدات السكنية بالأدوار المتكررة لاعضاء النقابة من غير محدودي الدخل بخلاف نسبة 5% من ذات القيمة كمبلغ للصيانة المقررة للوحدة السكنية (لا يرد ولا يسترد) والذي يبلغ 13,975 جنيه (فقط ثلاثة عشر ألفاً وتسعمائة وخمسة وسبعون جنيهاً لا غير)

ثمن بيع الوحدات السكنية بمدينة برج العرب الجديدة بالدور الأرضي/ الأخير لأعضاء النقابة من غير محدودى الدخل يبلغ 268,200 جنيه (فقط مائتان وثمانية وستون ألفا ومائتان جنيه لاغير) بخلاف نسبة 5% من ذات القيمة كمبلغ للصيانة المقررة اللوحدة السكنية (لايرد ولايسترد) والذي يبلغ 13,410 (فقط ثلاثة عشر ألف وأربعمائة وعشرة جنيه لا غير) ومبلغ 276,246جنيه (فقط مائتان وستة وسبعون ألفا ومائتان وستة واربعون جنيهًا لا غير) للوحدة السكنية بالأدوار المتكررة الأعضاء النقابة من غير محدودى الدخل بخلاف نسبة 5% من ذات القيمة كمبلغ للصيانة المقررة للوحدة السكنية (لايرد/ ولايسترد) والذي يبلغ 13,813 (فقط ثلاثة عشر ألف وثلاثمائة وثلاثة عشر جنيهًا لاغير).

ثمن بيع الوحدات السكنية بمدينة قنا الجديدة بالدور الأرضي/ الأخير لأعضاء النقابة من غير محدودى الدخل يبلغ 265,500 جنيه (فقط مائتان وخمسة وستون ألفا وخمسمائة جنيه لاغير) بخلاف نسبة 5% من ذات القيمة كمبلغ للصيانة المقررة للوحدة السكنية (لايرد و لايسترد) والذي يبلغ 13,275 (فقط ثلاثة عشر ألف ومائتان وخمسة وسبعون جنيهًا لا غير).

ومبلغ273,465 جنيه( فقط مائتان وثلاثة وسبعون ألفا وأربعمائة وخمسة وستون جنيهًا لاغير) للوحدة السكنية بالأدوار المتكررة لأعضاء النقابة من غير محدودي الدخل بخلاف نسبة 5% من ذات القيمة كمبلغ للصيانة المقررة للوحدة السكنية (لايرد

ولايسترد) والذي يبلغ 13,674 (فقط ثلاثة عشر ألف وستمائة وأربعة وسبعون جنيهاً لا غير).

وفي حالة تقدم عضو نقابة الصحفيين من محدودى الدخل بطلب إعادة الاستعلام والتحري الميداني، فيتم سداد مبلغ صافي وقدره 150 جنيه مصری - بخلاف العمولات ومصروفات التحويل - من خلال أي مكتب بريد مميكن تابع لهيئة البريد المصري كرسوم لإعادة الإستعلام، وتطبق كافة الشروط والإجراءات المتبعة والمعمول بها في هذا الشأن لدى الطرف الأول ،يقوم بسداد مبلغ الدفعة المقدمة بجهة التمويل العقاري، و التي تقوم بدورها بسداد ثمن بيع الوحدة السكنية (قيمة التمويل العقارى بالاضافة الى الدفعة المقدمة المسدده من عضو الطرف الثاني) وسدادها على الرقم المؤسسي للطرف الأول وهو 32110801 بمنظومة الدفع الإلكتروني لوزارة المالية (GFMIS)، فضلا عن سداد عضو الطرف الثاني لمبلغ الصيانة والذي يمثل نسبة 5% من قيمة الوحدة المباعة بجهة التمويل العقاري، والتي تقوم بدورها بسدادها بحساب الطرف الأول لدى بنك مصر فرع المعاملات الدولية رقم 1400001000000015 ، طبقا لشروط عقد البيع الثلاثي الذي سيبرم بين الطرف الأول وعضو الطرف الثاني وجهة التمويل العقاری).

كما تضمن شروط من بينها الا لا تزيد نسبة القسط المستحق على الأعضاء من محدودي الدخل الذين تم تخصيص الوحدات السكنية لهم عن 40% من دخلهم وتعدل هذه النسبة في حالة تعديلها من قبل مجلس إدارة الطرف الأولى تلقائياً لعقود البيع الثلاثية التي تبرم بعد سريان ذلك التعديل و إقرار الذي سيتم تخصيص وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى له بموافقته النهائية و علمه التام بأن مبلغ الصيانة الذي سيقوم بسداده بخلاف سعر بيع الوحدة لن يرد له، و فيما يتعلق بصيانة ونظافة الأجزاء المشتركة الداخلية والخارجية مثل (تنسيق الموقع- النظافة خارج العقارات - الإنارة خارج العقارات - واجهة العقار) للعقار الكائن به الوحدة السكية المباعه للعامل لدى عضو النقابة فيلتزم بها اتحاد الشاغلين المنشأ طبقاً لأحكام القانون المدني وقانون البناء رقم 119 لسنة ۲۰۰۸، و اقرار من محدودى الدخل الذي سيتم تخصيص وحدة سكنية له بعلمه التام بأن تخصيص الوحدة السكنية له يتم بطريقة عشوائية عن طريق النظام الالي للطرف الأول، وكذلك موافقته النهائية بقبول آلية التخصيص المتبعة ، وانه لا يحق له الأعتراض على الوحدة المخصصة له بذات الالية المتبعة، وتطبق كافة

الإجراءات المعمول بها في هذا الشأن لدى الطرف الأول و إقرار الذي سيتم تخصيص وحدة سكنية له بعدم أحقيته في المطالبة استرداد مبلغ الصيانة أو عائده المشار إليهما أعلاه، و يلتزم الذي تم تخصيص وحدة سكنية له بأداء ما يستحق على الوحدة المخصصة له من رسوم أو ضرائب، أو غير ذلك لأية جهة حكومية إعتباراً من تاريخ إبرام عقد البيع ، دون أن يكون له الحق في الرجوع ويلتزم من يقوم بالانتفاع بالوحدة السكنية عضوًا في إتحاد الشاغلين للعقار الكائن به تلك الوحدة باداء، كافة الإشتراكات الخاصة بالاتحاد والالتزام بقرارته وكالة الالتزامات الأخرى المقررة قانونا من أي نوع كانت و إقرار العضو بموافقته النهائية وعلمه التام النافي للجهالة بأن الأجزاء المشتركة وسطح وواجهة العقار الكائن به الوحدة السكنية المخصصة له والمعدة للإستعمال المشترك غير قابلة للقسمة ولا التصرف فيها، وأنه تم تخصيص الوحدة السكنية له دون حصة في الأرض والأجزاء المشتركة وسلع وواجهة العقار الكائن به تلك الوحدة.

يلتزم العضو الذي تم تخصيص وحدة سكنية له بعدم القيام بأية أعمال يكون من شأنها الإضرار بالأجزاء المشتركة أو المعدة للإستعمال المشترك بالعقار الذي تقع به لوحدة السكنية المخصصة له، أو إستعمل هذه الأجزاء في غير ماهي مخصصة له أو حرمان باقي الملاك من الإنتفاع بها أو التقليل أو الحد من إنتفاعهم بها.