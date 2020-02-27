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التعليم: نماذج لأسئلة امتحانات الثانوية العامة بموقع الوزارة الأسبوع المقبل

الخميس، 27 فبراير 2020 12:04 م
التعليم: نماذج لأسئلة امتحانات الثانوية العامة بموقع الوزارة الأسبوع المقبل الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين
كتب محمود طه حسين

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قال الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه سوف يتم طرح نموذجين استرشاديين لطلبة الصف الثالث الثانوى على الموقع الرسمى للوزارة بداية الأسبوع المقبل، مع ترجمة النموذجين لأكثر من لغة بحيث يخاطب كل طلبة المدارس باختلاف أنواعها لتدريبهم على الامتحان الأساسى نهاية العام الدراسى.

وأكد حجازى فى تصريحات صحفية إنه سيتم اقتصار تصحيح امتحانات الثانوية العامة لمعلمى الصف الثالث الثانوى فقط لتكون هناك مرونة أكثر مع إجابات الطلاب بمعنى ألا يكون هناك التزاما حرفيا بنموذج الإجابة، باعتبار أن معلم الصف الثالث الثانوى هو الأجدر على تقدير إجابة الطالب إذا أجاب بشكل مقارب للنموذج المعتمد.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلنت متقرح جدول امتحانات الثانوية العامة 2019،2020، حيث تخلل مقترح الجدول ثلاث اجازات، وافقت أيام 18 يونيو المقبل في حين أن أخر امتحان قبل الإجازة يوافق يوم 16 يونيو، كما يتم منح الطلاب إجازة يوم 23 يونيو، فى الوقت الذى يؤدى فيه الطلاب امتحان يوم 21 يونيو كما يحصل الطلاب على إجازة يوم 30 يونيو وهو إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

وكشف مقترح الجدول أن الطلاب يؤدون يوم 7 يونيو المقبل  امتحان مادتى اللغة العربية والتربية الدينية، والثلاثاء 9 يونيو مادتي الاقتصاد والاحصاء، والخميس 11 يونيو اللغة الأجنبية الأولي، والأحد 14 يونيو الرياضيات التطبيقية ( استاتيكا) لشعبة الرياضيات.

ويؤدى طلاب الثانوية العامة يوم الثلاثاء 16 يونيو مواد الأحياء لشعبة علمي علوم والرياضيات التطبيقية الديناميكا لشعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق للأدبي.

ويؤدى الطلاب الأحد 21 يونيو مادتي الكيمياء لشعبة علمي علوم ورياضيات والجغرافيا للأدبية والخميس 25 يونيو امتحان مادتي الفيزياء لشعبة علمي علوم ورياضيات و التاريخ للأدبية، الأحد 28 يونيو لمادتي اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.

ويواصل الطلاب امتحاناتهم حيث يؤدون  يوم الخميس 2 يوليو مواد مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمي علوم، الرياضيات البحتة ( تفاضل وتكامل) لشعبة علمي رياضة وعلم النفس والاجتماع للأدبي، والسبت 4 يوليو لمادة الرياضيات البحتة ( جبر وهندسة فراغية) لشعبة علمي رياضة.


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