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التعليم: استمرار تلقى أراء وتعليقات طلاب الثانوية على جدول الامتحانات لمدة أسبوع

الخميس، 27 فبراير 2020 10:44 ص
التعليم: استمرار تلقى أراء وتعليقات طلاب الثانوية على جدول الامتحانات لمدة أسبوع الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين
كتب محمود طه حسين

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كشف الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إن الوزارة مستمرة فى تلقى مقترحات وأراء طلاب الثانوية العامة إلكترونيا حول مقترح جدول الامتحانات لمدة أسبوع من تاريخ إعلان الجدول أمس الأربعاء 26 فبراير الجارى على الموقع الرسمى للوزارة، موضحا أنه عقب انتهاء المواد سيتم عقد اجتماع مع اتحاد طلاب المدارس وتجميع أراء وتعليقات الطلاب للاستقرار على الجدول النهائى.

 

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلنت متقرح جدول امتحانات الثانوية العامة 2019،2020، حيث تخلل مقترح الجدول ثلاث إجازات، وافقت أيام 18 يونيو المقبل في حين أن أخر امتحان قبل الإجازة يوافق يوم 16 يونيو، كما يتم منح الطلاب إجازة يوم 23 يونيو، فى الوقت الذى يؤدى فيه الطلاب امتحان يوم 21 يونيو كما يحصل الطلاب على إجازة يوم 30 يونيو وهو إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

 

وكشف مقترح الجدول أن الطلاب يؤدون يوم 7 يونيو المقبل  امتحان مادتى اللغة العربية والتربية الدينية، والثلاثاء 9 يونيو مادتي الاقتصاد والاحصاء، والخميس 11 يونيو اللغة الأجنبية الأولي، والأحد 14 يونيو الرياضيات التطبيقية ( استاتيكا) لشعبة الرياضيات،

 

ويؤدى طلاب الثانوية العامة سوم الثلاثاء 16 يونيو مواد الأحياء لشعبة علمي علوم والرياضيات التطبيقية الديناميكا لشعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق للأدبي.

 

بينما يؤدى الطلاب الأحد 21 يونيو مادتي الكيمياء لشعبة علمي علوم ورياضيات والجغرافيا للأدبية والخميس 25 يونيو امتحان مادتي الفيزياء لشعبة علمي علوم ورياضيات و التاريخ للأدبية، الأحد 28 يونيو لمادتي اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.

 

ويواصل الطلاب امتحاناتهم حيث يؤدون  يوم الخميس 2 يوليو مواد مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمي علوم، الرياضيات البحتة ( تفاضل وتكامل) لشعبة علمي رياضة وعلم النفس والاجتماع للأدبي، والسبت 4 يوليو لمادة الرياضيات البحتة ( جبر وهندسة فراغية) لشعبة علمي رياضة.

 

 

 


التربية والتعليم مقترح جدول امتحانات الثانوية العامة

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