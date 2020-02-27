التعليم: إعداد جدول الثانوية العامة يتم وفق معايير أهمها تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص

كتب محمود طه حسين

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى بيان لها، إنه فى إطار توجيهات الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالاستعداد الجيد لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2020/2019، وضرورة سرعة الإنتهاء من التصور النهائى لجدول الدور الأول لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية للعام الدراسى الحالى، تم إتاحت مقترح لجدول امتحانات الثانوية العامة.

وأوضح الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشئون المعلمين، إنه لمدة أسبوع، سيتم إتاحة تصور مقترح لجدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على الموقع الخاص بالوزارة من خلال الرابط http://thanwya.emis.gov.eg/.



وأشارت الوزارة، إلى أن هذه الخطوة ضرورية حتى يتمكن أبناؤنا الطلاب من الاطلاع على الجدول وإبداء الرأى فيما ورد به، وإرسال جميع المقترحات من خلال البريد الإلكتروني studschedule@thanexam.emis.edu.eg.



ولفتت الوزارة، إلى أن إعداد الجدول يجب أن يتم وفق معايير عدة أهمها تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الشُعب، مؤكدة الالتزام ببداية ونهاية الجدول المقترح، موضحة أنه سيتم عقد لقاء مع المكتب التنفيذى لاتحاد طلاب مصر لمناقشة تلك التعديلات أسوة بالأعوام السابقة.





وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت متقرح جدول امتحانات الثانوية العامة 2019،2020، حيث تخلل مقترح الجدول ثلاث اجازات، وافقت أيام 18 يونيو المقبل في حين أن أخر امتحان قبل الإجازة يوافق يوم 16 يونيو، كما يتم منح الطلاب إجازة يوم 23 يونيو، فى الوقت الذى يؤدى فيه الطلاب امتحان يوم 21 يونيو كما يحصل الطلاب على إجازة يوم 30 يونيو وهو إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.





وكشف مقترح الجدول، أن الطلاب يؤدون يوم 7 يونيو المقبل امتحان مادتى اللغة العربية والتربية الدينية، والثلاثاء 9 يونيو مادتي الاقتصاد والاحصاء، والخميس 11 يونيو اللغة الأجنبية الأولي، والأحد 14 يونيو الرياضيات التطبيقية (استاتيكا) لشعبة الرياضيات، ويؤدى طلاب الثانوية العامة سوم الثلاثاء 16 يونيو مواد الأحياء لشعبة علمي علوم والرياضيات التطبيقية الديناميكا لشعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق للأدبي.



ويؤدى الطلاب الأحد 21 يونيو مادتي الكيمياء لشعبة علمي علوم ورياضيات والجغرافيا للأدبية، والخميس 25 يونيو امتحان مادتي الفيزياء لشعبة علمي علوم ورياضيات و التاريخ للأدبية، الأحد 28 يونيو لمادتي اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.





ويواصل الطلاب امتحاناتهم حيث يؤدون يوم الخميس 2 يوليو مواد مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمي علوم، الرياضيات البحتة (تفاضل وتكامل) لشعبة علمي رياضة وعلم النفس والاجتماع للأدبي، والسبت 4 يوليو لمادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية) لشعبة علمي رياضة.



















