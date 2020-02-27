اليوم السابع
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البورصة المصرية تنهى تعاملات آخر جلسات فبراير بتراجع جماعى للمرشرات

الخميس، 27 فبراير 2020 03:07 م
البورصة المصرية تنهى تعاملات آخر جلسات فبراير بتراجع جماعى للمرشرات البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، آخر جلسات شهر فبراير، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وتراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 7.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 666.968 مليار جنيه.
 
وبلغ حجم التداول على الأسهم 275.1 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 25.7 ألف عملية لعدد 175 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 44.92% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 45.62%، والعرب على 9.46% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 64.06% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 35.93%.
 
ومال صافى تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 16.3 مليون جنيه، 85.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 32.1 مليون جنيه، 32.4 مليون جنيه، 1.7 مليون جنيه، 35.8 مليون جنيه، على التوالي.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 13008 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 1772 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.69% ليغلق عند مستوى 14756 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 2.49% ليغلق عند مستوى 4825 نقطة.
  
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 1209 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 1311 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.40% ليغلق عند مستوى 594 نقطة.
 
وارتفعت أسهم 29 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 106 شركة، ولم تتغير مستويات 40 شركة.

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