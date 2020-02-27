البورصة: ارتفاع شهادات الإيداع الدولية للبنك التجارى..وتراجع "عامر جروب"

كتب هانى الحوتى

كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعى، حول أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالى عن استنفاد شركتى أوراسكوم للاستثمار القابضة، وليسيكو مصر لسقف التحويل المتاح لإصدار شهادات.

وارتفع رصيد شهادات إيداع البنك التجارى الدولى-مصر إلى 53.021 مليون شهادة، فيما تراجع رصيد شهادات إيداع عامر جروب إلى 241.750 مليون شهادة،

واستقر رصيد شهادات الإيداع لشركات؛ مدينة نصر للإسكان والتعمير عند 464.534 مليون شهادة، بالم هيلز للتعمير عند 715.461 مليون شهادة،الإسكندرية للزيوت المعدنية عند 305.996 مليون شهادة، المجموعة المالية هيرميس عند 181.512 مليون شهادة، إيديتا للصناعات الغذائية إلى 80.818 مليون شهادة، نعيم القابضة عند 84.193 مليون شهادة، حديد عز عند 115.955 مليون شهادة، شركة السويس للأسمنت عند 32.383 مليون شهادة، المصرية للاتصالات عند 168.620 مليون شهادة.

كما استقر رصيد شهادات جى بى أوتو عند 280.622 مليون شهادة، البويات والصناعات الكيماوية - باكين عند 3.523 مليون شهادة، الصناعات الغذائية العربية – دومتى عند 61.248 مليون شهادة.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، آخر جلسات شهر فبراير، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وتراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 7.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 666.968 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 275.1 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 25.7 ألف عملية لعدد 175 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 44.92% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 45.62%، والعرب على 9.46% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 64.06% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 35.93%.