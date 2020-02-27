سوبر كورة
Ads
الخميس، 27 فبراير 2020 05:58 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

البرلمان التونسى يمنح الثقة لحكومة الفخفاخ بأغلبية 129صوتا ومعارضة 77نائبا

الخميس، 27 فبراير 2020 03:56 ص
البرلمان التونسى يمنح الثقة لحكومة الفخفاخ بأغلبية 129صوتا ومعارضة 77نائبا البرلمان التونسى
رويترز - وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال التلفزيون التونسى الرسمي، إن البرلمان وافق على الحكومة الائتلافية. وصوت 129 نائبا بمنح الثقة للحكومة بينما صوت 77 نائبا ضدها

وعقد البرلمان التونسى، أمس الأربعاء، جلسة عامة للتصويت على حكومة ائتلافية بعد أشهر من الخلاف السياسى ووسط مشاكل اقتصادية حادة تعانى منها البلاد.

وعلق رئيس الحكومة الجديد، إلياس الفخفاخ، على موافقة البرلمان قائلا: "أن خطته ومنهجيته ستعتمد على الإصلاح وقد اختار فريقه الحكومي على هذا الأساس"، وأضاف، "تونس تحتاج تكاتف مختلف الجهود الوطنية لمجابهة مختلف التحديات التي تمر بها"، وشدد على أن هناك 8 أولويات عاجلة في برنامج عمل حكومته للفترة المقبلة، من بينها مقاومة الجريمة والعبث بالقانون وإنعاش الاقتصاد الوطني ومكافحة الفساد.

وتضم حكومة الفخفاخ 32 عضوا، من بينهم 6 نساء، وتتضمن وزراء من أحزاب حركة النهضة والتيار الديمقراطي وحركة الشعب وحركة تحيا تونس وحزب البديل وحركة نداء تونس، وقد أسندت الوزارات السيادية، إلى وزراء مستقلين من بينهم امرأة على رأس وزارة العدل في سابقة، هي الأولى في تاريخ تونس منذ الاستقلال.
 
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، كلف الفخفاخ في 20 يناير الماضى بمهمة تشكيل الحكومة بعد فشل حكومة الحبيب الجملي في نيل ثقة البرلمان،وقد جمع الفخفاخ أحزابًا من مختلف الأطياف السياسية إلى حكومته ولكنهم ما زالوا يختلفون حول عدة سياسات اقتصادية.

ورغم حصول الحكومة الجديدة على ثقة البرلمان، إلا انها قد تكون هشة فى مواجهة مطالب اجتماعية كبيرة وضغوط المقرضين للنهوض بإصلاحات اقتصادية عاجلة، وإذا فشلت الحكومة فى نيل الثقة سيتم حل البرلمان واجراء انتخابات جديدة.

وأنتجت الانتخابات الأخيرة فى أكتوبر برلمانا منقسما ولم يفز فيه أى حزب بأكثر من ربع المقاعد، وفشلت محاولة سابقة لتشكيل حكومة فى اقتراع بالثقة فى يناير الماضي.

وكان محافظ البنك المركزى التونسى مروان العباسى قال هذا الشهر أمام البرلمان إن "صندوق النقد كان يؤيد انزلاق الدينار لدعم الصادرات لكن رؤيتنا كانت مختلفة ونرى أن هبوط الدينار سيرفع التضخم".

وقال رئيس البرلمان راشد الغنوشى فى كلمة سبقت خطاب الفخفاخ إنه سيتم الشروع فى اجراءات انتخاب قضاة للمحكمة الدستورية، وهى هيئة وافق عليها دستور 2014 للتحكيم فى النزاعات الدستورية بين المؤسسات الحكومية ولكن لم يتم إنشاؤها بعد.


تونس

الحكومة التونسية

البرلمان التونسى

قيس سعيد

الياس الفخفاخ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صور.. الطائرة الرابعة إيرباص A320neo تصل مطار القاهرة.. تتضمن أحدث التقنيات

صور.. الطائرة الرابعة إيرباص A320neo تصل مطار القاهرة.. تتضمن أحدث التقنيات

كيف اعترف مذيعو قنوات الإخوان بفشلهم؟.. تعرف على التفاصيل

كيف اعترف مذيعو قنوات الإخوان بفشلهم؟.. تعرف على التفاصيل

تعرف على حقوق ذوى الإعاقة فى الترشح للانتخابات والانضمام للاتحادات النوعية

تعرف على حقوق ذوى الإعاقة فى الترشح للانتخابات والانضمام للاتحادات النوعية

فصل الكهرباء عن عدة مناطق بالغردقة 7 ساعات لصيانة المحولات الدورية.. السبت

فصل الكهرباء عن عدة مناطق بالغردقة 7 ساعات لصيانة المحولات الدورية.. السبت

تعرف على البرامج الدراسية بجامعة الجلالة مع انطلاق تشغيلها العام الدراسى المقبل

تعرف على البرامج الدراسية بجامعة الجلالة مع انطلاق تشغيلها العام الدراسى المقبل

سمالوط تشهد عاشر انتخابات تكميلية بمجلس النواب الحالى ابتداءً من 26 أبريل

سمالوط تشهد عاشر انتخابات تكميلية بمجلس النواب الحالى ابتداءً من 26 أبريل

اعرف تفاصيل حملة وزارة النقل لتوعية ركاب السكة الحديد بالسلوكيات المحظورة

اعرف تفاصيل حملة وزارة النقل لتوعية ركاب السكة الحديد بالسلوكيات المحظورة

"التضامن" تطلق اليوم برنامجًا لمحاربة ختان الإناث ومكافحة الإدمان

"التضامن" تطلق اليوم برنامجًا لمحاربة ختان الإناث ومكافحة الإدمان

شقيق شهيد الشهامة بكرداسة: "قلب والدتى شعر بالكارثة أثناء أدائها العمرة"

شقيق شهيد الشهامة بكرداسة: "قلب والدتى شعر بالكارثة أثناء أدائها العمرة"

الداخلية تشترط إدراج بيان الحالة الصحية للمرضى فى طلب التقدم لحج القرعة

الداخلية تشترط إدراج بيان الحالة الصحية للمرضى فى طلب التقدم لحج القرعة

الحارس الشخصى لمبارك يكشف عن محاولة اغتياله فى بورسعيد.. فيديو

الحارس الشخصى لمبارك يكشف عن محاولة اغتياله فى بورسعيد.. فيديو

"التموين" تعلن عن صرف 90% من المقررات التموينية لشهر فبراير حتى الآن

"التموين" تعلن عن صرف 90% من المقررات التموينية لشهر فبراير حتى الآن

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة