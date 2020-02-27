واعتقلت 3 شباب من مخيم جنين وبلدة كفردان بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها و4 مواطنين من مدينة قلقيلية، واقتحمت قرى (قبيا - بدرس - نعلين) غرب رام الله، واعتقلت شابًا بالضفة الغربية واثنين ببيت لحم، وسلمت اثنين آخرين بلاغًا لمراجعة مخابراتها.

وفي السياق ذاته.. اقتحمت قوات الاحتلال الولجة، وهدمت منزلًا من طابق بمساحة 80 مترًا مربعًا يقع بمنطقة خلة الحور، وهدمت كراجًا في منطقة خلة السمك، وذلك ضمن هجمة ممنهجة تتعرض له المنطقة من قبل الاحتلال تتمثل بهدم منازل المواطنين واعتقالهم؛ لتفريغ القرية من سكانها لصالح الاستيطان، كما هدمت مسكنين وحظيرتي أغنام في مسافر يطا جنوب الخليل.

وعلى صعيد آخر، قطع مستوطنون مئات أشجار الزيتون المعمرة والكرمة في أراضي بلدة الخضر جنوب بيت لحم، حيث قطع مستوطنو "اليعازار" الجاثمة على أراضي المواطنين، و200 شجرة زيتون، و80 كرمة في أراضي المواطنين الواقعة على مقربة من بوابة المستوطنة.

واستهدف المستوطنون في الفترة الأخيرة أراضي المواطنين في الخضر، خاصة القريبة من المستوطنات من خلال أعمال التجريف وقلع الأشجار وحتى منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم.