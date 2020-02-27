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الاجتماع العاشر بين الاتحادين الأفريقى والأوربى بأديس أبابا يختتم فعالياته

الخميس، 27 فبراير 2020 05:29 م
الاجتماع العاشر بين الاتحادين الأفريقى والأوربى بأديس أبابا يختتم فعالياته المشاركين فى الاجتماع
كتبت: هناء أبو العز

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اختتم اليوم بمقر الاتحاد الافريقي بالعاصمة الاثيوبية اديس ابابا، الاجتماع العاشر للاتحاد الافريقي والاتحاد الأوربي. 
 
وقالت الدكتورة أماني أبو زيد مفوضة البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الافريقي ان وفد  الاتحاد الأوروبي  تكون من ٢٢ مفوضًا  في كافة القطاعات و على رأسهم رئيسة المفوضية الاوروبية اورسولا فون ديرلايين و ٥ نواب تنفيذيين للرئيس ، موضحة ان هذا   هذا  أكبر تواجد  لمفوضي الاتحاد الاوروبي خارج القارة الأوربية.
 
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وأشارت الدكتورة أماني أبو زيد الي ان الزيارة الأولى من نوعها دلالة على الأهمية التي  يوليها الاتحاد الأوروبي للشراكة مع  الإتحاد الافريقي  . 
و لفتت مفوضه البنية التحتية والطاقة الي ان موسى فقيه محمد  رئيس وفد مفوضية الإتحاد الافريقي ترأس وفد الاتحاد الافريقي وضم الوفد  المفوضون الأفارقة الثمانية .
 
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و قالت الدكتورة أماني أبو زيد ، إن المباحثات الافريقية الأوربية خلال الاجتماعات  تركزت حول  ٤ محاور  وهي السلم و الأمن و الحوكمة ، التجارة و الاستثمار و التحول الرقمي ، التغيرات المناخية و الطاقة و الزراعة و النقل ، و اخيرًا : الهجرة و الشباب و العلوم و  المهارات.
 
و اضافت أبو زيد انه تم خلال الجلسات المكثفة ر  عرض الأولويات  الأفريقية و الأوروبية  كذلك التقدم المحرز في برامج عمل الشراكة الأفريقية  الاوروبية المختلفة كذلك سبل الاسراع في تنفيذ المشروعات الكبري بين الجانبين.
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