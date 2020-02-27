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الاتصالات: صعود مصر فى ترتيب سرعة الإنترنت إلى الثالث أفريقيا خلال عام

الخميس، 27 فبراير 2020 10:53 ص
الاتصالات: صعود مصر فى ترتيب سرعة الإنترنت إلى الثالث أفريقيا خلال عام الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات
كتبت هند مختار

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استعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال اجتماع عقده معه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مشروع حوكمة منظومة تأجير المحاجر، والتي تتيح بيانات عن مواقع المحاجر من خلال صور الأقمار الصناعية لتحديد المساحات وكشف أماكن التعديات، وحساب إنتاجية المحجر من خلال الطائرة بدون طيار، وكذا منظومة الضرائب التي تستهدف توحيد وتسهيل الإجراءات، وحوكمة الأداء وزيادة الحصيلة، ومراقبة دورة حياة الشركة وتعاملاتها، وضبط المنظومة الضريبية والتأمينية، من خلال منصة لتقديم خدمات الشركات من التراخيص والحوافز والضرائب وإجراءات التأسيس من خلال وزارات التموين والتضامن والهيئة العامة للاستثمار والمالية والتجارة والصناعة والبيئة والعدل والجهات المعنية الأخرى.
 
 
كما تطرق الوزير إلى جهود وزارة الاتصالات لرفع متوسط سرعة الانترنت، حيث أشار لتطور متوسط سرعات تحميل الانترنت فى مصر على مؤشر  Oookla في الفترة من  يناير 2019 -  يناير 2020، ووفقا لنتائج مصر فى يناير 2020، فإن ترتيب مصر صعد إلى الثالث أفريقياً وذلك بدلا من المركز الأربعين أفريقيا فى يناير 2019. 
 
 
كما أشار إلى مشروع تطوير منظومة الحيازة الزراعية وإصدار الكارت الذكى للفلاح حيث تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية في محافظات: الغربية، بورسعيد، الشرقية، البحيرة، أسيوط، وسوهاج، ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الثالثة أبريل المقبل، والانتهاء من المرحلة الأخيرة في أكتوبر المقبل.
 
 
 
كما استعرض الوزير، مبادرة تطوير سرعات الإنترنت داخل الفنادق فى إطار دعم استراتيجية الدولة لتنشيط السياحة ومبادرة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نحو تطوير ورفع مستوى خدمات الإنترنت الثابت داخل الفنادق، حيث تم البدء بالفنادق ذات التصنيف الأربع والخمس نجوم.
 

حوكمة تاجير المحاجر

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