الأشقاء كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة الشقق السكنية والفيلات فى بنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، اليوم الخميس، من ضبط عاطل وشقيقته كونا تشكيلاً عصابياً لسرقة الفيلات والشقق السكنية الكائنة بمنطقة شرق النيل.

وتلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطاراً يفيد بتلقى عدد من البلاغات بتعرض عدد من الفيلات، والشقق السكنية بمنطقة شرق النيل بمدينة بنى سويف الجديدة للسرقة، فأمر مدير الأمن بتشكيل فريق بحث بإشراف العميد محمد عبد الوهاب مدير المباحث الجنائية، يضم العميد طارق عيسى رئيس البحث الجنائى، والرائد أحمد النبوى رئيس مباحث شرق النيل لضبط الجناة .

وتبين من التحريات الأولية التى قادها الرائد أحمد النبوى رئيس مباحث شرق النيل أن وراء إرتكاب "محمود .ر" 35 سنة، وشقيقته " منى " 31 سنة، ويقيمان قرية بليفيا التابعة لدائرة مركز بنى سويف، وتم ضبطهما وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات اعترفا بارتكاب الوقائع، وأرشدا عن بعض المسروقات عبارة عن كمية من المصوغات الذهبية، ومبلغ مالى حصيلة السرقة.

تحرر محضر رقم 296 لسنة 2020 بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق .