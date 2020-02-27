الأزمة الاقتصادية فى تركيا.. تغرق الشركات التركية وديونها تصل لـ 225.5 مليار دولار

كتب- هاشم الفخراني

تسببت الأزمة الاقتصادية في تركيا وأثارها في تعميق تعثرات الشركات يوما بعد يوم، فقد تم حصر ديون الشركات ووصلت إلى 225.5 مليار دولار، حيث أعلن وزير التجارة رخصار بكجان أن ديون الشركات وصلت إلى درجة كبيرة من الديون وهو ما يعنى أنها وصلت لمرحلة الخطر.

سياسيا، تنكشف كل يوم حالة الشيزوفرينيا التي يعيشها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، في ظل فضح المعارضة التركية لتناقضه، حيث في السابق انتقد أردوغان عندما كان سياسيا من يعملون بالسياسية وقد تخطوا سن الـ 65 عاما، إلا أنه الآن يرأس تركيا وهو في سن الـ 66 عاما، وفى هذا السياق، ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن الرئيس التركي وصل أمس الأربعاء، لعامه السادس والستين، ما أثار جدلًا في الساحة السياسية، وظهرت تصريحات قديمة لأردوغان، وهو ينصح السياسيين الذين أتموا الخامسة والستين من عمرهم، بالتراجع والتخلي عن العمل السياسي.

وأضاف الموقع التابع للمعارضة التركية: بعدما انشق أردوغان عن حزب الرفاة، أدلى بتصريح لجريدة «ستار»، قال فيه: شرطي للدخول لحزب ما هو ألا يعمل رجل سياسة وصل لسن الخامسة والستين من عمره.

وفيما يلي نص تصريح أردوغان القديم: ليس لدي الآن حزب وحاليًا بعد عقوبتي بالسجن أربعة أشهر يمكنني الانضمام لأي حزب، لكن شرطي هو ألا يستمر شخص تجاوز الـ65 من عمره في العمل السياسي، فآخر سن حتى يترشح لرئاسة الحزب هو الـ65 بحيث يكون قد أنهى عمله في سن الـ70.