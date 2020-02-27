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الأردن تعتمد وثيقة سفر المصريين المنتهية جوازات سفرهم فى إصدار تصاريح العمل

الخميس، 27 فبراير 2020 11:52 ص
الأردن تعتمد وثيقة سفر المصريين المنتهية جوازات سفرهم فى إصدار تصاريح العمل محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب

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وافق وزير العمل الأردنى نضال فيصل البطاينة، على اعتماد وثيقة السفر التى تصدر عن السفارة المصرية، فى إصدار تصاريح العمل للعمالة الوافدة من الجنسية المصرية التى انتهت جوازات السفر الخاصة بها.

وتلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا عاجلا  بذلك عبر مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة عمان، أشار فيه المستشار العمالى طلعت السيد، أن هذا القرار تم اتخاذه عقب المفاوضات التي تمت مع فاروق الحديدى الأمين العام لوزارة العمل الأردنية لتسهيل استخراج تصاريح العمل للعمالة المصرية بالأردن، شريطة أن يقوم العامل بإحضار جواز السفر المنتهي لغايات ختم التصريح عليه.

كان محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أعلن مؤخرا أن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان نجح في تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال بالمملكة الأردنية لصرف مستحقاتهم، التي تقدموا بشكوى بشأنها، وبلغت 1691 ديناراً أردنياً، أى ما يوازى 26  ألفا و464 جنيها مصريا تقريبا.
 
وقال الوزير إن المكتب استطاع -أيضا- حل شكوي العامل "علاء.أ.ع"  الذي يعمل لدي وكالة عاز الأثير وحصول العامل علي إجازته السنوية وتسليمه جواز سفره ، كما تمكن من سرعة إنهاء إجراءات سفر المواطن "رمضان. م.ن" لمرضة.
 
وأشار هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، إلى أن وزير القوى العاملة كان قد كلف مكتب التمثيل العمالي بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم في هذا الشأن في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج.
 

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