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الأحماض الدهنية أوميجا 3 قد تمنع مضاعفات عمليات تكبير الثدي

الخميس، 27 فبراير 2020 12:00 ص
الأحماض الدهنية أوميجا 3 قد تمنع مضاعفات عمليات تكبير الثدي اوميجا 3
كتب بيتر إبراهيم

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تخضع العديد من النساء إلى عمليات تكبير الثدى أملاً في الحصول على مظهر مناسب للصدر ولزيادة الثقة بالنفس، لكنهم يتعرضن لمشاكل عديدة أثناء وبعد الجراحة التجميلية منها التندب المحيط بالزرع - الذي يطلق عليه "تقلص المحفظة"- هو أحد المضاعفات الشائعة والمكلفة والمؤلمة.

ووفقاً للموقع الطبي الأمريكي “HealthDayNews”، الآثار المضادة للالتهابات لأحماض أوميجا 3 الدهنية ، الموجودة في زيت السمك ، قد تساعد في تجنب تكوين مشاكل غير طبيعية عند زراعة الثدى.

وتشير الدراسة إلى أن الفئران التي تغذت على أحماض أوميجا 3 الدهنية انخفض لديهم حدوث تكوين مشكلة حول الزرع - على الأرجح بسبب انخفاض رواسب الكولاجين.

وأوضح الباحث "جوسيبي لومباردو" أستاذ التجميل في إيطاليا، "نعتقد أن مكملات أوميجا 3 هي طريقة بسيطة وواعدة يمكن استخدامها لمنع أو على الأقل تقليص تقلص التندب المحيط بالعملية بعد جراحة زرع السيليكون".

وعندما يتم زرع أي نسيج غريب ، يطور الجسم بشكل طبيعي النسيج الضام من حوله، ولكن في حالة التندب المحيط بالعملية  تتصلب الأنسجة وتصبح أكثر سمكا وأكثر ثباتا بمرور الوقت، وهذا يؤدي إلى التهاب وألم وفي بعض الأحيان خلع أو تشوه للزرع.

وقد ركزت الأبحاث السابقة حول منع تندب الجروح وتقليل التلوث الجرثومي باستخدام المضادات الحيوية، لكن ركزت دراسات أقل على السيطرة على العملية الالتهابية ، وخاصة سلسلة حمض الأراكيدونيك ، المسار الرئيسي المؤدي إلى الالتهاب."

وأضاف الباحثون أن الأحماض الدهنية أوميجا 3 - الموجودة في الأسماك الزيتية ، وكذلك مكملات زيت السمك-  تلعب دورا رئيسيا في سلسلة حمض الأراكيدونيك، وتقلل من حدوث مضاعفات بعد عملية تكبير الثدى.

 


اوميجا 3

فوائد اوميجا 3

تكبير الثدى

عمليات زرع الثدى

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