سوبر كورة
Ads
الخميس، 27 فبراير 2020 10:23 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

افتتاحية حمراء لبورصة قطر بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع بضغوط هبوط قطاع البنوك

الخميس، 27 فبراير 2020 10:15 ص
افتتاحية حمراء لبورصة قطر بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع بضغوط هبوط قطاع البنوك بورصة قطر
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تراجعت بورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.33% خاسرة 31.67 نقطة، لتصل إلى مستوى 9516.77 نقطة، بضغوط هبوط 4 قطاعات على رأسها قطاعى البنوك والبضائع.
 
وجرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 10.5 مليون سهم بقيمة 18.9 مليون ريال قطرى عبر تنفيذ 847 صفقة، وارتفع 17 سهما، وانخفض 16 سهما، واستقرت 4 أسهم.
 
وتراجعت 4 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.68%، أعقبه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.53%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.40%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.14%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.81%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.25%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.09%.
 
وفى سياق متصل أعلن مجلس إدارة شركة مجموعة المستثمرين القطريين، عن دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بتاريخ 17 مارس، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للانعقاد سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 31 مارس 2020.
 
ويتضمن جدول الأعمال مناقشة مقترح تعديل مواد النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 وقرارات هيئة قطر للأسواق المالية ونظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2016.
 
فيما أعلنت الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين، أن وكالة التصنيف الإئتماني "AM Best"، أصدرت نتائج تقييمها لأعمال الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين، حيث أكدت على تصنيف القوة المالية للشركة عند الدرجة A- (ممتاز) وكذلك درجة التصنيف الإئتماني طويل الأجل عند الدرجة "-a" بينما راجعت المنظور المستقبلي ليصبح سلبي بدلا من مستقر.
 
وقالت إن تأكيد تصنيف القوة المالية يعكس قوة المركز المالي للشركة وكفاءة الأداء الفني فيها بالإضافة إلى الإدارة السليمة للمخاطر المؤسسية وكذلك تعاملها مع مجموعة من شركات إعادة التأمين ذات التصنيف الجيد.
 
بينما أعلن البنك الأهلي، عن نتائج الجمعية العامة العادية وغير العادية والتي انعقدت صحيحاً في الموعد المحدد لها مساء أمس الأربعاء، وفيها تقرر الموافقة على بنود جدولي أعمالها ، حيث تم الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليها ومناقشة الخطط المستقبلية للبنك، كما تم الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن ميزانية البنك والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليها.
 
كما تم اعتماد الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن السنـة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، ووافقت الجمعية بالإجماع على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أربـاح نسبتها 15% نقداً بالإضافة إلى أسـهم مجانيـة بمقـدار 5% من أسهم رأس مال البنك وذلك لمالكي أسهم البنك بتاريخ انعقاد الجمعية.

اخبار الاقتصاد

اخبار البورصة

بورصة قطر

قطر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
غدا.. قطع المياه عن 5 مناطق بالجيزة لمدة 10 ساعات

غدا.. قطع المياه عن 5 مناطق بالجيزة لمدة 10 ساعات

التعليم: امتحان مارس التجريبى الإلكترونى لأولى ثانوى أوبن بوك وبدون درجات

التعليم: امتحان مارس التجريبى الإلكترونى لأولى ثانوى أوبن بوك وبدون درجات

وفاة 22 شخصا بفيروس كورونا فى إيران.. و141 إصابة مؤكدة

وفاة 22 شخصا بفيروس كورونا فى إيران.. و141 إصابة مؤكدة

5 محاور رئيسية للمنتدى العالمى للتعليم العالى "رؤية المستقبل" أبريل المقبل

5 محاور رئيسية للمنتدى العالمى للتعليم العالى "رؤية المستقبل" أبريل المقبل

الصحة: ملف الأسرة فى التأمين الصحى بوابة المنتفع للحصول على الخدمة

الصحة: ملف الأسرة فى التأمين الصحى بوابة المنتفع للحصول على الخدمة

اليوم.. انطلاق ملتقى توظيف لتوفير 3 آلاف فرصة عمل فى أسيوط

اليوم.. انطلاق ملتقى توظيف لتوفير 3 آلاف فرصة عمل فى أسيوط

خلال ساعات.. مرافعة دفاع بديع و46 إخوانيًا بـ"أحداث قسم شرطة العرب"

خلال ساعات.. مرافعة دفاع بديع و46 إخوانيًا بـ"أحداث قسم شرطة العرب"

صور.. الطائرة الرابعة إيرباص A320neo تصل مطار القاهرة.. تتضمن أحدث التقنيات

صور.. الطائرة الرابعة إيرباص A320neo تصل مطار القاهرة.. تتضمن أحدث التقنيات

كيف اعترف مذيعو قنوات الإخوان بفشلهم؟.. تعرف على التفاصيل

كيف اعترف مذيعو قنوات الإخوان بفشلهم؟.. تعرف على التفاصيل

تعرف على حقوق ذوى الإعاقة فى الترشح للانتخابات والانضمام للاتحادات النوعية

تعرف على حقوق ذوى الإعاقة فى الترشح للانتخابات والانضمام للاتحادات النوعية

فصل الكهرباء عن عدة مناطق بالغردقة 7 ساعات لصيانة المحولات الدورية.. السبت

فصل الكهرباء عن عدة مناطق بالغردقة 7 ساعات لصيانة المحولات الدورية.. السبت

تعرف على البرامج الدراسية بجامعة الجلالة مع انطلاق تشغيلها العام الدراسى المقبل

تعرف على البرامج الدراسية بجامعة الجلالة مع انطلاق تشغيلها العام الدراسى المقبل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة