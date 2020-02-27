اليوم السابع
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اعمال رصف شارع الجلاء فى طنطا تقترب من نهايتها بعد 3 سنوات.. صور

الخميس، 27 فبراير 2020 01:20 م
اعمال رصف شارع الجلاء فى طنطا تقترب من نهايتها بعد 3 سنوات.. صور نائب محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف بشارع الجلاء
الغربية - محمد طارق

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تابع الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية ، أعمال استكمال رصف شارع الجلاء بطنطا والتى لم يتم إنهائها على مدار ثلاث سنوات ، جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التى قام بها لمتابعة معدلات تنفيذ أعمال الرصف.

وأكد عطا ، أنه سيتم الانتهاء من أعمال الرصف الجارية بذات الشارع خلال أيام قليلة مما يساعد على رفع المعاناة التى تحملها المواطنين خلال الثلاث سنوات الماضية ، ويساهم أيضا فى توفير السيولة المرورية.

وفى سياق متصل أكد طارق رحمى محافظ الغربية ، أن أجهزة المحافظة إستطاعت التخلص من كميات كبيرة من مياه الأمطار من شوارع المحافظة فى وقت قياسى ، مشيراً إلى عدم تأثر الحركة المرورية بأى شارع أو نفق أثناء وبعد سقوط الأمطار خلال موجة الطقس السيئ التى تعرضت لها المحافظة فى الآونة الأخيرة ،مضيفاً أن مجالس المدن والأحياء وشركة مياه الشرب قامت بنشر معداتها وسيارات الشفط بشوارع المدن لرفع تراكمات المياه والتعامل مع المياه المتراكمة ونواتج سقوط الأمطار وتجمعات المياه فور الإبلاغ بسقوط الأمطار.

فى سياق أخر قدم وفد من أهالى قرية ديما التابعة لمركز كفر الزيات الشكر لمحافظ الغربية على سرعة إستجابته وإصداره قرار بإيقاف محطة خلط مياه الرى بمياه الصرف بكفر ديما.

جاء ذلك خلال لقاء المواطنين الذى عقده محافظ الغربية اليوم بديوان عام المحافظة بحضور اللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة والقيادات التنفيذية.

وخلال اللقاء، كلف محافظ الغربية محمد متولى رئيس حى ثان المحلة الكبرى بعمل مقايسة تقديرية لتطوير حديقة الأمل ونادى الياسمين ، موجهاً بتشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بالديوان العام وهيئة الصرف الصحى بالتنسيق مع مركز ومدينة سمنود لمعاينة الصرف الصحى بمدرسة ميت عساس الإبتدائية بسمنود واحد المنازل بمركز ومدينة قطور.

كما تقدم أحد المواطنين والذى يتضرر من وجود شدة خشبية على سطح العمارة التى يسكن بها وعلى الفور وجه المحافظ رئيس مدينة المحلة الكبرى بالتنسيق مع مأمور القسم بإزالة الشدة الخشبية والتشوينات الموجودة.

كما وجه المحافظ مدير إدارة المواقف بالمحافظة بتوفير وسيلة مواصلات لأهالى قرية إبيار مركز كفر الزيات لشكوى أحد مواطنى القرية من عدم وجود مواصلات من القرية لمدينة طنطا.

وتقدم أحد موظفى الإدارة الهندسية بكفر الزيات والذى يتضرر من نقله تعسفياً من مجلس مدينة كفر الزيات إلى مجلس مدينة بسيون ووجه محافظ الغربية بدراسة الموضوع وإعادة جميع من تم نقلهم تعسفياً.

كما اشتكى أحد العاملين بالتربية والتعليم والذى يتضرر من عدم تعديل تاريخ التعيين و وجه محافظ الغربية وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية بإعداد بيان بتواريخ التعيين والمرتبات التى يتقاضاها كل معلم حسب أقدميته وتشكيل لجنة من التفتيش المالى والإدارى بالمحافظة لدراسة الموضوع وحل المشكلة.

كما أصدر محافظ الغربية تعليماته بتشكيل لجنة من مجلس مدينة طنطا لمعاينة أحد المنازل والتى يتضرر مالكها من حدوث تصدعات وشقوق نتيجة حفر المنزل المجاور له.

أعمال الرصف
أعمال الرصف

 

نائب محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف بشارع الجلاء
نائب محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف بشارع الجلاء

 

نائب محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف
نائب محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف

 


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