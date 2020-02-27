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اطمن على نفسك.. 5 اختبارات لاكتشاف فيروس كورونا منها مسحة الأنف

الخميس، 27 فبراير 2020 04:00 م
اطمن على نفسك.. 5 اختبارات لاكتشاف فيروس كورونا منها مسحة الأنف اختبار كورونا
كتبت فاطمة خليل

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يبحث اختبار فيروس كورونا عن علامات الإصابة بفيروس كورونا في إفرازات الأنف أو الدم أو سوائل الجسم الأخرى، وهناك 3 اختبارات لاكتشاف فيروس كورونا، نتعرف على اختبارات فيروس كورونا، وفقاً لموقع "Medlineplus".

ويستخدم اختبار فيروس كورونا للمساعدة في تشخيص الالتهابات والمساعدة في منع انتشار المرض.

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لماذا أحتاج إلى اختبار فيروس كورونا؟
 

قد تحتاج إلى إجراء اختبار إذا كنت تعاني من أعراض العدوى وسافرت مؤخرًا إلى أجزاء من العالم تكون معدلات الإصابة فيها مرتفعة، أو إذا كان لديك اتصال وثيق مع شخص سافر إلى أحد هذه المناطق.

ومن أعراض الإصابة بفيروس كورونا ما يلي:

-الحمى.

-سعال.

-ضيق في التنفس.

-التهاب الحلق.

-صداع الرأس.

اختبار فيروس كورونا
اختبار فيروس كورونا

ماذا يحدث أثناء اختبار فيروس كورونا؟
 

هناك بعض الطرق التي يمكن بها للمختبر الحصول على عينة للاختبار.

-اختبار المسحة، يستخدم الطبيب مسحة خاصة لأخذ عينة من أنفك أو حلقك.

-نضح الأنف، يضع الطبيب محلول ملحي في أنفك، ثم يزيل العينة بشفط المحلول.

-نضح القصبة الهوائية، يضع الطبيب أنبوبًا خفيفًا رقيقًا يسمى منظار الشعب الهوائية أسفل فمك وفي رئتيك، حيث سيتم جمع عينة.

-اختبار البلغم وهو مخاط سميك يسعل من الرئتين، حيث قد يُطلب منك الطبيب سعال البلغم في كوب خاص أو قد تُستخدم مسحة خاصة لأخذ عينة من أنفك.

-اختبار الدم، سوف يأخذ الطبيب عينة دم من الوريد في ذراعك.

وافقت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية (FDA) على استخدام أكثر انتشاراً للاختبار السريع لـ COVID-19 ويستخدم الاختبار، الذي تم تطويره بواسطة مركز السيطرة على الأمراض، عينات من الأنف أو الحلق أو الرئتين، وهو يتيح التشخيص السريع والدقيق للفيروس.

 


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