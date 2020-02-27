استخراج وتنفيذ 15497 قرار علاج على نفقة الدولة لـصالح المواطنين فى الوادى الجديد

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

أعلن وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الوادى الجديد، الدكتور أحمد محروس، اليوم الخميس، عن استخراج وتنفذ قرارات علاج على نفقة الدولة لـ15497 مواطنًا بالمحافظة، وأوضحت الدكتورة علا عز الدين فؤاد، مدير إدارة العلاج على نفقة الدولة ومدير إدارة مراقبة الأغذية بقطاع الصحة بالوادى الجديد، اليوم الخميس، استخراج وتنفيذ قرارات علاج على نفقة الدولة لـ 15497 مواطنًا موزعين على مراكز المحافظة الخمسة بقراها، وتكلفت هذه القرارات 4 مليون و383 الف و682 جنيه.

أكدت علا، أنه جرى تقديم الخدمة الطبى للمنتفعين بهذه القرارات على مدار العام المنقضي، فى عدة مجالات طبية، تضمنت تكلفة جراحات وعلاج وأدوية ومستلزمات طبية، وحالات غسيل كلوي، وصرف أنسولين لمرضى السكر، بالإضافة الى صرف كورسات العلاج لمرضى الفيروسات الكبدية.

وأضافت، أنه جرى تنفيذ جميع هذه القرارات داخل المحافظة أو خارجها فى المنشآت الطبية العامة والجامعية لتقديم الخدمة الطبية للحالات الأولى بالرعاية، كما أن المديرية تستقبل جميع الحالات المرضية، وتستخرج لها هذه القرارات بالتنسيق مع الوزارة.

ولفتت إلي، أن المديرية تباشر أعمال المتابعة لهذه الحالات لضمان وصول الخدمة الصحية المجانية للحالات المستحقة فى إطار توجيهات وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بضرورة وصول الخدمات الطبية للمواطنين.

وفى سياق متصل تنظم مديرية الشئون الصحية بالوادى الجديد قافلة طبية إلى قرية الصحوة التابعة للوحدة المحلية لقرى غرب الموهوب بمركز الداخلة، صباح غٍد الجمعة، قافلة طبية مجانية لمدة يومين ، حيث أكد وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الوادى الجديد، الدكتور أحمد محروس، دعم جمعية مصطفى محمود الخيرية، لقرية الصحوة بقافلة طبية مجانية على مدار يومى الجمعة والسبت المقبلين 28 ،29 فبراير الجارى مشيرا إلى أن القافلة ستقدم خدماتها الطبية بالمجان، من خلال توقيع الكشف الطبى وصرف الدواء بالمجان، مع تحويل الحالات التى تحتاج لإجراء جراحات للقاهرة لاستكمال العمليات الجراحية بالمجان أيضا.

أضاف، أن القافلة تضم عدة تخصصات طبية، كما سيجرى خلال القافلة اعمال المسح الطبى لجميع أبناء القرية، مع تقديم عدة خدمات اجتماعية أخرى خلال فعاليات القافلة، مشيرًا إلى أن قرية الصحوة بمركز الداخلة ضمن القرى السبعة لمبادرة تطوير القرى الأكثر احتياجاً، وجرى اختيارها لتنفيذ القافلة الطبية بها بهدف تطوير مستوى الخدمات الجماهيرية بها.