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ارتفاع ضحايا انهيار سور مدرسة إلى 3 وفيات بقنا..صور

الخميس، 27 فبراير 2020 11:19 م
ارتفاع ضحايا انهيار سور مدرسة إلى 3 وفيات بقنا..صور انهيار سور مدرسة بمدينة فرشوط
قنا- وائل محمد

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ارتفع عدد ضحايا انهيار سورالمدرسة المهنية القديمة بمدينة فرشوط، إلى 3 أشخاص، وتلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا، بانتشال 3 جثث من تحت الأنقاض من قبل رجال الحماية المدنية، وهم  عصام زكي السيد،45 عاما، وأبو الوفا محمود أبو الوفا، 35 عامًا، مصطفي سعيد بهيج، 25 عامًا، في انهيار سور المدرسة المهنية القديمة بمدينة فرشوط.


انتقلت قوات الحماية المدنية بنجع برئاسة المقدم أحمد نعيم، والنقيب علاء الديب، إلى مقر الواقعة، لانتشال الجثث، وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى فرشوط، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

فى سياق آخر، عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار جمال محمد ابراهيم الشريف، وعضوية المستشارين أيمن عبدالحكيم القاضي ومحمود شوقي موافي، وسكرتارية يوسف الشيخ وكرم الطاهر وأسامة الأمير، 3 متهمين بالإعدام شنقًا ، وعاقبت آخر بالسجن 15 سنة في نفس القضية.

وكانت الأجهزة الأمنية بفرشوط، تلقت بلاغًا، في أكتوبر 2013،  بالعثور على جثة عرفات أحمد محمد علي، 33 عامًا، عامل ومقيم فرشوط، داخل قطعة أرض زراعية.

وكشفت تحريات المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة، عبدالمعطي.ع.م، وعلي.ح.ا، وعبدالحميد.ج.ا، إعدام ، محمود. ا. ك، 15 من أصدقاء المجني عليه، قاموا باصطحابه إلى أرض زراعية، وكان بحوزته 31 ألف جنيه، لشراء سيارة، والتعدي عليه بقطعة من الحديد، حتى لقي مصرعه،  والاستيلاء على المبلغ، وتقسيمه فيما بينهم، والتخلص من الأداء المستخدمة في الجريمة في أحد المصارف بالقرب من محل الواقعة والتي تم ضبطها.

تم إحالة القضية التي حملت رقم 613  لعام 2014 جنايات فرشوط، 375 لعام 2014 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، التي عاقبت 3 متهمين ، بالإعدام شنقا وآخر بالسجن 15 سنة.
انهيار سور مدرسة بمدينة فرشوط (1)
انهيار سور مدرسة بمدينة فرشوط 
انهيار سور مدرسة بمدينة فرشوط (2)
انهيار سور مدرسة بمدينة فرشوط 
انهيار سور مدرسة بمدينة فرشوط (3)
انهيار سور مدرسة بمدينة فرشوط 

 


انهيار سور مدرسة

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