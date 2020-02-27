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ارتفعت حصيلة الاحتجاجات العنيفة في الهند على خلفية قانون المواطنة المثير للجدل إلى 34 قتيلا وأكثر من 200 مصاب.

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية اليوم الخميس أن "دلهي" شهدت اضطرابات والعديد من حوادث الحرائق المتعمدة أمس /الأربعاء/، وذلك في إطار الاحتجاجات العنيفة المستمرة منذ يوم الاثنين الماضي.

يشار إلى أن الاحتجاجات شهدت اشتباكات بين المسملين والهندوس وإشعال حرائق في محال وسيارات واشتباكات بين المحتجين وقوات الشرطة أيضا، ولا تزال الأوضاع متوترة في الهند منذ بداية الاحتجاجات على القانون منذ ديسمبر الماضي.