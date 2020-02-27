ارتفاع حصيلة الإصابة بفيروس كورونا فى إيطاليا إلى أكثر من 400 شخص

كتبت فاطمة شوقى

أكدت مصادر طبية فى إيطاليا أن هناك أكثر من 400 مصاب بفيروس كورونا فى أنحاء البلاد، وأن من بين المقاطعات، تحتل لومبارديا المركز الأول فى عدد الإصابات برصيد 258 شخصًا، حسبما قالت وكالة "آكى" الإيطالية.

وأضافت المصادر أن "إقليم فينيتو، يتبع لومبارديا بـ 87 إصابة، تليه إميليا رومانيا بـ47، ليجوريا بـ16،وهناك ثلاث حالات فى كل من بييمونتى و لاتسيو و صقلية وماركى، وحالتين فى توسكانا، وواحدة فى آلتو آديجى".

وذكرت المصادر أنه "خلال المساء، انتشرت أنباء عن أول إصابة فى مقاطعة بوليا (جنوب)، لشخص يقيم فى بلدية تارانتو وقد كان فى بلدة كودونيو (لومبارديا ـ شمال) ، بينما ظهرت اليوم الإصابة الأولى فى أبروتسو، لشخص لومباردى يمضى إجازته فى مدينة تيرامو، والذى من المنتظر بشأنه نتيجة التحليل الطبى من مستشفى سبالانزانى للأوبئة فى روما.

وأشارت المصادر الى أن هناك 128 مريضًا يتلقون العلاج فى مستشفى سبالانزانى ، 36 منهم فى العناية المركزة، بينما يخضع 221 للحجر المنزلى، وقد تعافى ثلاثة أشخاص، إلا أن عدد الضحايا وصل الى 12 شخصاً حتى الآن".

وأكد رئيس مقاطعة لومبارديا، أتيليو فونتانا إصابة طفلة تبلغ 4 سنوات بفيروس كورونا المستجد، وهى أول إصابة لشخص قاصر فى البلاد.

وأشارت الوكالة إلى أنه تم وصف حالة الطفلة بـ "غير الخطيرة "، وتم تسجيل إصابتها فيىبلدة كاستيليونى دادا، بمنطقة بؤرة تفشى عدوى (كوفيد-19) المعزولة بالمقاطعة شمالى البلاد.

وعقدت منظمة الصحة العالمية، اجتماع مشترك مع وزارة الصحة الإيطالية، أمس لمناقشة انتشار فيروس كورونا في إيطاليا بعد تزايد أعداد الإصابة، وذلك فى مقر وزارة الصحة الإيطالية فى روما، بحضور الدكتور هانز كلوج المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لأوروبا، والدكتور روبرتو سبيرانزا وزير الصحة الإيطالى، الدكتورة ستيلا كيرياكيدس مفوضة الصحة والسلامة الغذائية بالاتحاد الأوروبي، والدكتورة أندريا عمون مديرة المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها (ECDC) .