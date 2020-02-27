برن (أ ش أ)

أعلنت السلطات السويسرية اليوم الخميس، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد فى البلاد إلى أربع حالات، وذلك عقب تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة، وذكرت إذاعة "سويس إنفو" السويسرية أنه تم تسجيل حالتين في مقاطعة "جراوبوندن" الواقعة جنوب شرقي سويسرا ، حيث ظهرت عليهما أعراض الإصابة وتم احتجازهما، فى حين تم تسجيل الحالة الثالثة في مدينة جنيف وهي لرجل يبلغ من العمر 28 عاما عاد مؤخرا من مدينة "ميلان" الإيطالية.

يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

وكانت السلطات الإيطالية، أعلنت الثلاثاء، عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في إقليم لومبارديا شمالي البلاد، على الحدود مع سويسرا.

وأوضحت السلطات، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم، أن المريض رجل يبلغ من العمر 38 عاماً وكان يرقد في مستشفى ببلدة كودوجنو بلومبارديا بسبب مشكلات في التنفس.

ونقلت السلطات الإيطالية المريض إلى إحدى المستشفيات الأخرى في مدينة بافيا بنفس الإقليم، على بعد 35 كيلومتراً جنوبي ميلانو.

وقالت السلطات الإيطالية إنها لا تعتقد أن هذه الحالة هي التي كانت السبب في جلب الفيروس إلى الإقليم.

تجدر الإشارة إلى أن إيطاليا أصبحت أكبر بؤرة للفيروس في أوروبا بعد أن سجلت أكثر من 280 حالة إصابة بالفيروس وسبع حالات وفاة، فضلا عن وضع بعض المناطق قيد الإغلاق خشية انتشار الفيروس.

كما أعلن رئيس وكالة الحماية المدنية فى إيطاليا أنجيلو بوريلى، ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا المستجد " فى البلاد إلى 283 حالة، وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 212 إصابة في إقليم "لومبارديا"، و38 إصابة في إقليم "فينيتو" و23 إصابة في "إيميليا رومانيا"، فضلا عن ثلاث حالات في كل من "بييمونتي" و"لاتسيو" وحالتين في إقليم "توسكانا" وحالة إصابة واحدة في صقلية.