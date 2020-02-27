اخبار الحوادث اليوم.. الرقابة الإدارية تؤكد أن محاربة الفساد من أولويات رئيس الجمهورية

نشر قسم الحوادث، بموقع اليوم السابع، اليوم الخميس، عدد من أخبار فعاليات المحاكم والأجهزة الشرطية، بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة، نرصد أبرزها فى السطور التالية:



هيئة الرقابة الإدارية

التقى رئيس الرقابة الإدارية الوزير شريف سيف الدين أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وعدد من القيادات النسائية ببعض المحافظات، بحضور كل من وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس المجلس القومي للمرأة، لتعميق علاقات التعاون التي تربطها وعدد من مؤسسات وكيانات الدولة.

أمرت النيابة العامة، بحبس 5 متهمين قاموا بغسـل 25 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، 4 أيام احتياطيًا، بتهمة تحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهما الإجرامية.



النيابة

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح دار السلام، تجديد حبس صاحب مخبز 15 يوما على ذمة التحقيق، لاستيلائه على 4 مليون جنيها من أموال الدعم فى دار السلام، وإختراقه نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية، وحرر محضر بالواقعة.

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية في واقعة سقوط شاب من الطابق التاسع ما أسفر عن مصرعه بشارع فيصل بالهرم، وأفادت التحريات بأنه أصيب بحالة نفسية سيئة بسبب خلافات أسرية، دفعته لاتخاذ قرار بالانتحار من الشقة التي يقيم بها بصحبة أحد أصدقائه.

جددت النيابة العامة، حبس "ك. ن"، و"أ. م" 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهما بمعرفة النيابة فى اتهامهما بحيازة منشورات محرضة صد الدولة، ومشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعى لنشر أخبار كاذبة.



مجلس الدولة

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، برئاسة المستشار حاتم داوود ،نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن، مدير مكتبة المتحف المصرى سابقا بخصم أجر عشرة أيام من راتبها، وبمجازاة رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار بعقوبة اللوم، كما خصمت أجر شهر من راتب مفتش أثار بالمجلس، لتسببهم في تلف خريطة جيولوجية للقطر المصري حال كونها خريطة أثرية يرجع عمرها لـ 106 سنة.

تجرى الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها، في واقعة العثور على طفلة حديثة الولادة بالدقى، وتبين لرجال المباحث، أن والدتها ارتبطت بعلاقة غير شرعية بشاب تعمل لديه بصالة جيم، مما أسفر عن حملها سفاحا منه، ليقررا التخلص من الطفلة عقب ولادتها بتركها بميدان مصطفى محمود، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمة وعشيقها، وأخطرت النيابة للتحقيق.



محكمة -أرشيفية

قررت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار سامى عبد الرحيم، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان وصفوت حجازى ومحمد البلتاجى و44 آخرين من قيادات الجماعة الإرهابية، فى أحداث العنف التى وقعت فى محافظة بورسعيد فى أغسطس 2013، والمعروفة باسم "أحداث قسم شرطة العرب"، فى اتهماهم بالتحريض على العنف والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وترويع المواطنين، لجلسة 26 مارس المقبل، لاستكمال المرافعة.