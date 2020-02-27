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احتراق 3 سيارات ملاكى بالمنصورة بسبب ماس كهربائى فى أحداهم

الخميس، 27 فبراير 2020 03:14 م
احتراق 3 سيارات ملاكى بالمنصورة بسبب ماس كهربائى فى أحداهم حريق سيارة - أرشيفية
الدقهلية - شريف الديب

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تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية، من السيطرة على حريق هائل شب فى سيارة ملاكى حال وقوفها بشارع أحمد ماهر التابع لدائرة قسم أول المنصورة، بعد احتراقها بالكامل، واحتراق أجزاء من سيارتين آخريين كانوا بجوارها.

 

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية بالمديرية ، يفيد بورود بلاغ لقسم أول المنصورة، من شرطة النجدة ، بنشوب حريق بسيارة ملاكى حاله توقفها بشارع أحمد ماهر التابع لدائرة قسم أول المنصورة.

 

وعلى الفور انتقل العقيد احمد الجميلى مأمور القسم، والرائد حمدى الطنبولى رئيس مباحث القسم، وقوات الحماية المدنية، إلى مكان البلاغ، وتم الدفع بسيارة إطفاء، وتم السيطرة على الحريق وإخماده.

 

وبالفحص تبين نشوب الحريق بالسيارة رقم 56 34 ملاكى، ملك المدعوه "يمنى رماح ناصف عبد الهادى " 26 سنة ربه منزل، ومقيمه بالذات العنوان، ولم ينجم عنها ثمة إصابات ، وأدى ذلك إلى احتراق السيارة بالكامل، وامتداد النيران لسيارتين كانوا بجوارها وهم السيارة رقم "د س ر 56 72 " ملاكي، ملك امانى الحسينى محمد رشاد 54 سنة صيدلانية، ومقيمة بذات العنوان، ونتج عن ذلك حدوث تلفيات بإجزاءها من الداخل والخارج، والسيارة رقم "د ص ق 15 62" ملاكي، ملك المدعو مسعد سامى محمد محمد 23 سنة حصل على بكالوريوس تجارة، ومقيم بندر دكرنس، وتبين إحتراق أجزاء من مقدمه السيارة والباب الأيسر.

 

وبسؤال مالك السيارة الأولى، على سبب الحريق إلى حدوث ماس كهربائى بالسيارة، ولا يتهم أحد بالتسبب فى ذلك، ولا يشتبه فيه جنائيا، وبسؤال مالك السيارتين، أكدوا بذات المضمون، وجارى تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 


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