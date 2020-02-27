اجتماع عاجل لوزارة السياحة لبحث تداعيات تعليق السعودية تأشيرات العمرة

يعقد الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، اجتماعا عاجلا اليوم الخميس، مع المسئولين عن بوابة العمرة المصرية وغرفة شركات السياحة وقطاع الشركات بالوزارة لبحث تداعيات قرار السعودية بتعليق تأشيرات المعتمرين، لحين اتخاذ إجراءات احترازية ضد انتشار فيروس كورونا.

وقال مصدر بالوزارة لـ"اليوم السابع"، إنه سيكون هناك اتصالات مع الجانب السعودى لمعرفة خلفيات القرار وكيفية تطبيقه، والفترة التى سيتم خلالها إيقاف دخول المعتمرين، لافتا إلى أن الوزارة ستصدر بيان عاجل لإعلان كيفية التعامل مع تلك الأزمة، حيث ستحاول الوزارة الحفاظ على حقوق المعتمرين الذين حصلوا على تأشيرة والشركات التى دفعت للفنادق وشركات الطيران.

ولفت المصدر، إلى أن القرار بدأ تطبيقه بالفعل منذ أمس، حيث تم إعادة كافة المعتمرين من المطار وإلغاء رحلاتهم، منوها إلى أن الإيقاف مؤقت ولكن الجانب السعودى لم يحدد حتى الآن كم سيأخذ من الوقت.

واتخذت المملكة العربية السعودية عدة إجراءات وقائية مؤقتة للحد من تفشى انتشار فيروس كورونا، ومحاصرته والقضاء عليه، مع تطبيق المعايير الدولية المعتمدة، ودعم جهود الدول والمنظمات الدولية، وبالأخص منظمة الصحة العالمية، وهذه الإجراءات تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات المختصة، وأهمها تعليق دخول المملكة للعمرة وزيارة المسجد النبوى الشريف أو السياحة.

وأهابت وزارة الخارجية السعودية، بالمواطنين عدم السفر إلى الدول التى تشهد انتشاراً لفيروس كورونا الجديد (19-COVID).

وأوضحت الخارجية، أن الجهات الصحية المختصة فى المملكة تتابع عن كثب تطورات انتشار فيروس كورونا الجديد (19-COVID)، مؤكدة حرصها على تطبيق المعايير الدولية المعتمدة، ودعم جهود الدول والمنظمات الدولية وبالأخص منظمة الصحة العالمية لوقف انتشار الفيروس ومحاصرته.