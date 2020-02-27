اتحاد طلاب آداب الإسكندرية يطلق حملة تبرع بالدم.. صور

الإسكندرية أسماء على بدر

نظم اتحاد طلاب كلية الآداب جامعة الإسكندرية، حملة تبرع بالدم، على مدار يومين، تحت رعاية الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب.

وأشرف على الحملة التى شارك فيها العديد من الطلاب، الدكتورة غادة موسى عميدة الكلية والدكتور حمدينة عبد القادر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ومستشار الاتحاد، وبتنظيم اللجنة الاجتماعية بالاتحاد تحت إشراف الدكتورة نادية السيد عبد القادر مستشار اللجنة الاجتماعية.

وفى سياق آخر نظمت اللجنة العلمية باتحاد الطلاب بكلية الآداب جامعة الإسكندرية ندوة تحت عنوان (رحلة إلى مدينة اطلانطس) وحاضر فيها الدكتور فؤاد الشرقاوي الأستاذ بقسم الآثار والدراسات اليونانية والرومانية، وتضمنت محاضرة وفيلم وثائقي عن المدينة واختتمت بمسابقه علمية، وذلك فى إطار تثقيف الطلاب بالأماكن والمدن السياحية وشرح وافى للمدن اليونانية بعيدا عن الدراسة لزيادة وعى الطلاب وتثقيفهم.

يذكر أن وافق مجلس جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عصام الكردى، رئيس الجامعة على إنشاء مركز التميز بكلية العلوم تحت مسمى " المشاهدات الأرضية وعلوم البيانات " Earth Observation and Data Science بالإشتراك مع الدكتور هشام العسكرى أستاذ الإستشعار عن بعد وعلوم نظم الأرض بجامعة تشابمان بولاية كاليفورنيا الأمريكية كما وافق المجلس على مشاركة الجامعة في مسابقة "جائزة مصر للتميز الحكومي" في دورتها الثانية لعام 2020، تنفيذا لاهداف خطة التنمية المستدامة ( رؤية مصر 2030) وتعميم ذلك على كليات الجامعة ومعاهدها لاعداد ملف الجائزة والتقدم وفقا للمواعيد المقررة للتقدم بملف الجائزة.

ووافق المجلس على تفعيل الخطة التنفيذية لكليات ومعاهد الجامعة للمشاركة في المبادرة الوطنية ( أتحضر للأخضر.. أتحضر للمستقبل )، وافق المجلس على إنشاء مركز تدريبى واستشاري فى أعمال الوقاية من الأخطار الإشعاعية بمعمل الفيزياء الإشعاعية بمبنى كلية العلوم.

كما وافق المجلس على إطلاق قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة مبادرة "فكرتك" والتي تأتي تحت شعار (نحتضن ابتكارك ...ندعم فكرتك... لتبدأ مشروعك) لكافة طلاب الجامعة كما وافق المجلس على تشكيل مجلس إدارة المراكز الجامعية للتطوير المهنى وهم ثلاث مراكز بجامعة الاسكندرية.

ووافق المجلس على إعتماد الهيكل التنظيمى والإدارى بحاضنة جامعة الإسكندرية التكنولوجية للنظم الذكية بمركز أبحاث البنية التحتية الذكية ووافق المجلس على اتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية ( كلية الهندسة ) ومعهد بحوث الالكترونيات، كما وافق على الملحق الثاني للاتفاق الإطارى بتاريخ 20 مارس 2017 بين الوكالة الفرانكفونية للجامعات AUF وجامعة الإسكندريةووافق المجلس على ترقية 15 عضو هيئة تدريس، 6 إلى وظيفة أستاذ، و9 إلى وظيفة أستاذ مساعد، وترقية 15 مدرس، بالإضافة إلى منح 47 درجة دكتوراة، و100 درجة ماجستير فى التخصصات الأكاديمية المختلفة.