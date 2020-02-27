اتحاد الغرف السياحية يطلق موقعًا إلكترونيًا ضمن خطة التحول الرقمى

أكد وحيد عاصم عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، أن مجلس إدارة الاتحاد سوف يطلق اليوم الأربعاء الموقع الإلكترونى للاتحاد لخدمة القطاع السياحى بالكامل، وهو يأتى فى إطار خطة وزارة السياحة والآثار للتحول الرقمى، وقيام القطاع الخاص بخطوات مماثلة.



وأشار وحيد عاصم، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن إطلاق الموقع سيجرى على هامش اجتماع الجمعية العمومية التى ستنعقد اليوم، حيث سيجرى خلالها عرض تقرير مفصل بأعمال مجلس اتحاد الغرف السياحية على مدار عام منذ انتخابه وتوليه المسئولية، وعملية إعادة الهيكلة الشاملة للاتحاد، ثم مناقشة الميزانية للفترة السابقة والميزانية المقترحة للعام المقبل.



ومن المقرر أن يشارك الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، فى اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الغرف السياحية برئاسة أحمد الوصيف، حيث دعا الاتحاد أعضاء الجمعية العمومية للحضور والمشاركة، حيث سيجرى بحث ميزانية الاتحاد لاعتمادها.



وكان الاتحاد المصرى للغرف السياحية، قد عقد فى يوليو الماضى جمعيته العمومية غير العادية برئاسة أحمد الوصيف رئيس مجلس الإدارة، وذلك بناءً على طلب أكثر من ثلثى أعضاء مجلس الاتحاد ورئيسه لعرض واعتماد ميزانيات الأعوام المالية 2016 و2017 و2018، وعرض الموقف العام لأهم الملفات التى تسلمها المجلس الحالى، وما اتخذ بشأنها منذ تشكيله فى فبراير من العام الجارى.



وعرض رئيس المجلس خلال الجزء الثانى من الجمعية، أهم المحاور التى تستند عليها خطة المجلس المقررة للفترة القادمة وحتى نهاية الدورة الحالية ومدتها أربع سنوات، وهو كان الاجتماع الأول للجمعية العمومية منذ ديسمبر 2015، حيث كانت مجالس إدارات الاتحاد والغرف، قد تم حلها فى 10 يوليو 2016، وعينت لجان تسيير لإدارة الأعمال منذ ذلك التاريخ ومن ثم لم يكن هناك قوام شرعى للجمعيات.