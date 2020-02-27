سوبر كورة
Ads
الخميس، 27 فبراير 2020 02:24 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

اتحاد الغرف السياحية يطلق موقعًا إلكترونيًا ضمن خطة التحول الرقمى

الخميس، 27 فبراير 2020 01:00 ص
اتحاد الغرف السياحية يطلق موقعًا إلكترونيًا ضمن خطة التحول الرقمى وحيد عاصم عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية
كتبت آمال رسلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد وحيد عاصم عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، أن مجلس إدارة الاتحاد سوف يطلق اليوم الأربعاء الموقع الإلكترونى للاتحاد لخدمة القطاع السياحى بالكامل، وهو يأتى فى إطار خطة وزارة السياحة والآثار للتحول الرقمى، وقيام القطاع الخاص بخطوات مماثلة.

وأشار وحيد عاصم، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن إطلاق الموقع سيجرى على هامش اجتماع الجمعية العمومية التى ستنعقد اليوم، حيث سيجرى خلالها عرض تقرير مفصل بأعمال مجلس اتحاد الغرف السياحية على مدار عام منذ انتخابه وتوليه المسئولية، وعملية إعادة الهيكلة الشاملة للاتحاد، ثم مناقشة الميزانية للفترة السابقة والميزانية المقترحة للعام المقبل.

ومن المقرر أن يشارك الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، فى اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الغرف السياحية برئاسة أحمد الوصيف، حيث دعا الاتحاد أعضاء الجمعية العمومية للحضور والمشاركة، حيث سيجرى بحث ميزانية الاتحاد لاعتمادها.

وكان الاتحاد المصرى للغرف السياحية، قد عقد فى يوليو الماضى جمعيته العمومية غير العادية برئاسة أحمد الوصيف رئيس مجلس الإدارة، وذلك بناءً على طلب أكثر من ثلثى أعضاء مجلس الاتحاد ورئيسه لعرض واعتماد ميزانيات الأعوام المالية 2016 و2017 و2018، وعرض الموقف العام لأهم الملفات التى تسلمها المجلس الحالى، وما اتخذ بشأنها منذ تشكيله فى فبراير من العام الجارى.
 

وعرض رئيس المجلس خلال الجزء الثانى من الجمعية، أهم المحاور التى تستند عليها خطة المجلس المقررة للفترة القادمة وحتى نهاية الدورة الحالية ومدتها أربع سنوات، وهو كان الاجتماع الأول للجمعية العمومية منذ ديسمبر 2015، حيث كانت مجالس إدارات الاتحاد والغرف، قد تم حلها فى 10 يوليو 2016، وعينت لجان تسيير لإدارة الأعمال منذ ذلك التاريخ ومن ثم لم يكن هناك قوام شرعى للجمعيات.

 


اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار مصرية

اتحاد الغرف السياحية

تحول رقمى

التحول الرقمى

اخبار

السياحة

الاثار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"التضامن" تطلق اليوم برنامجًا لمحاربة ختان الإناث ومكافحة الإدمان

"التضامن" تطلق اليوم برنامجًا لمحاربة ختان الإناث ومكافحة الإدمان

شقيق شهيد الشهامة بكرداسة: "قلب والدتى شعر بالكارثة أثناء أدائها العمرة"

شقيق شهيد الشهامة بكرداسة: "قلب والدتى شعر بالكارثة أثناء أدائها العمرة"

الداخلية تشترط إدراج بيان الحالة الصحية للمرضى فى طلب التقدم لحج القرعة

الداخلية تشترط إدراج بيان الحالة الصحية للمرضى فى طلب التقدم لحج القرعة

الحارس الشخصى لمبارك يكشف عن محاولة اغتياله فى بورسعيد.. فيديو

الحارس الشخصى لمبارك يكشف عن محاولة اغتياله فى بورسعيد.. فيديو

"التموين" تعلن عن صرف 90% من المقررات التموينية لشهر فبراير حتى الآن

"التموين" تعلن عن صرف 90% من المقررات التموينية لشهر فبراير حتى الآن

الديكتاتور يحبس شعبه.. 200 سجن و300 ألف محبوس فى عهد أردوغان

الديكتاتور يحبس شعبه.. 200 سجن و300 ألف محبوس فى عهد أردوغان

وكالة الفضاء المصرية: القمر طيبة 1 يخضع لاختبارات الضبط وكل أجهزته سليمة

وكالة الفضاء المصرية: القمر طيبة 1 يخضع لاختبارات الضبط وكل أجهزته سليمة

اليوم.. النيابة تواجه 5 متهمين بغسل 25 مليون جنيه بالتحريات والأحراز

اليوم.. النيابة تواجه 5 متهمين بغسل 25 مليون جنيه بالتحريات والأحراز

الشركة المالكة لأتوبيس الزمالك: الحافلة لم تتعطل وسنقاضى من يدعى علينا

الشركة المالكة لأتوبيس الزمالك: الحافلة لم تتعطل وسنقاضى من يدعى علينا

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

اليوم السابع: السيسى يتقدم جنازة مبارك العسكرية

اليوم السابع: السيسى يتقدم جنازة مبارك العسكرية

أخبار مصر اليوم.. تشييع جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك لمثواه الأخير

أخبار مصر اليوم.. تشييع جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك لمثواه الأخير

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة