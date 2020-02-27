إيطاليا تنفى تخطيطها لغلق حدودها بالتزامن مع تفشى فيروس كورونا

روما /أ ش أ/

قال نائب وزير الصحة الإيطالى بييرباولو سيليرى، إن بلاده لا تخطط لغلق حدودها فى الوقت الذى تعمل فيه لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ونفى المسؤول الإيطالى - حسبما ذكرت شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية اليوم الخميس - وجود أى سببٍ حتى الآن لإغلاق الحدود "لأن المنطقتين (المنتشر بهما الفيروس) محصورتان بشكل جيد ونعلم تحديداً منطقتى التفشى الرئيسيتين وأن جميع الأفراد الذين اكتشفناهم فى أنحاء إيطاليا، القليلين للغاية، ينحدرون" من هناك.

ودعا سيليرى إلى السيطرة على حالة الشك والقلق المبالغ فيهما بسبب المرض، قائلاً إنها سوف تنتشر "أكثر من الفيروس، وكان لدينا مشكلة مع ذلك خلال الأسابيع القليلة الماضية". وأضاف "ينبغى علينا تعليم الناس ماهية كورونا، وانتقاله، وأن نساعدهم على تفهّم الموقف بصورة أفضل".

وكانت تقارير أفادت بوصول عدد مصابى كورونا فى إيطايا إلى حوالى 400 شخص، حيث تحتل لومبارديا المركز الأول فى عدد الإصابات بحوالى 258.