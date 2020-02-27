إقبال على منافذ "كلنا واحد" لبيع الخضروات والسلع الغذائية بالغربية.. صور

الغربية – مصطفى عادل

تشهد أسواق الخضر والفواكه بمحافظة الغربية، انخفاضا فى أسعار أصناف الخضر والفواكهة، وشهدت الأسواق إقبالا كبيرا من المواطنين على الأسواق وأسواق تحيا مصر، والتى تنظمها مباحث التموين بالغربية برئاسة العميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين بالغربية بمدينة المحلة، برئاسة المقدم محمد زايد رئيس مباحث التموين بالمحلة، تحت إشراف اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، على شراء أصناف الخضر والفاكهة المختلفة بأسعار أقل عن مثيلتها بالأسواق.

وينشر" اليوم السابع" أسعار الخضروات والفواكه واللحوم والبقوليات والبيض فى الأسواق، اليوم الخميس، حيث تُباع الطماطم بـ4جنيهات، بطاطس 3 كيلو بـ10جنيهات، خيار6 جنيهات، فلفل 8 جنيهات، شطه كيلو وربع بـ10جنيهات، كوسه 3 كيلو بـ10جنيهات، جزر 2,5 كيلو بـ5جنيهات، باذنجان أبيض6 جنيهات، باذنجان أسمر 5 جنيهات، كرنب 10 جنيهات، كرنبيط 10 جنيهات، يوسفى بلدى 6 جنيهات، برتقال بصره 6,5 جنيه، برتقال سكرى 5 جنيهات، موز8 جنيهات، تفاح أحمر 17,5 جنيه، تفاح أخضر 17,5 جنيه، كيوى 24 جنيها، فلفل ألوان 17 جنيها، جوافه 12جنيها، فراولة 9 جنيهات، بصل أحمر 6 جنيهات.

كما يُباع البيض الأبيض 38 جنيها، بيض أحمر 38 جنيها، بيض بلدى 42 جنيها، بيض صفرين 45 جنيها.

كما تُباع الجبنه القديمة بـ 45 جنيها، جبنه ثلاجه 30 جنيه، جبنه رومى قديمه 75 جنيها، جبنه رومى وسط 66 جنيها، جبنه كيري، 28 جنيها، مورته 25 جنيها، مش 20 جنيها.

كما تُباع الدواجن 26 جنيها للكيلو، اوراك 30 جنيها، صدور 32 جنيها، بانيه 59 جنيها، كبد وقوانص 30 جنيها، دبابيس 31 جنيها، أورام رومى 45 جنيها، صدور رومى 50 جنيها، بانيه رومى 90 جنيها.

كما يُباع العدس الأصفر بـ 14 جنيها، عدس بجبه 12 جنيها، حمص شام 14 جنيها، حمص طبيخ 11 جنيها، فاصوليا 22 جنيها، لوبيا 15 جنيها، حلبه 18 جنيها، وتُباع اللحمة البلدى بسعر 85 جنيها للكيلو، واللحمة الكبيرة بـ70جنيها، اللحمه الضانى بـ85جنيها.

من جانبه، قال الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، إن مديرية التموين ومباحث التموين بالغربية قاموا بشن قوافل غذائية بأسعار تنافسية أقل من سعر السوق 25%، مما أدى إلى إجبار التجار إلى خفض الأسعار داخل الأسواق، مضيفا: أنه تم تنظيم شوادر ثابتة بجميع مراكز ومدن المحافظة لبيع الخضروات والفاكهة بأقل من سعر السوق.



منافذ كلنا واحد بالغربية لبيع السلع الغذائية باسعار مخفضة



منافذ كلنا واحد بالغربية لبيع السلع الغذائية باسعار مخفضة



منافذ كلنا واحد بالغربية لبيع السلع الغذائية باسعار مخفضة



منافذ كلنا واحد بالغربية لبيع السلع الغذائية باسعار مخفضة



منافذ كلنا واحد بالغربية لبيع السلع الغذائية باسعار مخفضة



منافذ كلنا واحد بالغربية لبيع السلع الغذائية باسعار مخفضة



منافذ كلنا واحد بالغربية لبيع السلع الغذائية باسعار مخفضة



منافذ كلنا واحد بالغربية لبيع السلع الغذائية باسعار مخفضة